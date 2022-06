Das israelische Raketenabwehrsystem „Eiserne Kuppel“ ist weltweit bekannt. Nun will die Ukraine es offenbar auch erwerben, der Botschafter in Israel drängt die dortige Regierung zum Verkauf. Bisher aber unterstützt Israel die Ukraine nur mit Hilfslieferungen, wohl aus Angst, Russland zu verärgern. Kommt nun auch militärische Unterstützung?

Ukraine will die „Eiserne Kuppel“: Botschafter drängt Israel zu militärischer Hilfe

Jerusalem.Die Ukraine will von Israel das Raketenabwehrsystem „Eiserne Kuppel“ kaufen. Der ukrainische Botschafter Jewgen Kornijtschuk drängte die israelische Regierung am Dienstag zu diesem Schritt und forderte außerdem die Lieferung von Panzerabwehrraketen zur Verteidigung gegen die russischen Streitkräfte.

Kornijtschuk ging nicht so weit, Israel eine Blockade des Verkaufs vorzuwerfen. Aber er verlangte, die israelische Regierung müsse ihre verbale Unterstützung für die Ukraine mit militärischer Hilfe untermauern. Auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv sagte er, die Ukraine wolle das System „Eiserne Kuppel“ kaufen. Die Vereinigten Staaten würden sich einem solchen Verkauf nicht widersetzen, erklärte Kornijtschuk.

Wie kleine Dörfer in der Ukraine unter dem russischen Einmarsch leiden Russland behauptet, es sei auf einer Mission zur „Befreiung“ des Donbass, der seit 2014 teilweise von separatistischen kontrolliert wird. © Quelle: Reuters

Die USA unterstützen die israelische Raketenabwehr seit etwa einem Jahrzehnt und stellten bisher rund 1,6 Milliarden Dollar für Produktion und Wartung zur Verfügung. Das System ist darauf ausgelegt, auf Israel abgefeuerte Kurzstreckenraketen abzufangen und zu zerstören.

Kornijtschuk sagte auch, Israel habe in der vergangenen Woche ein Ersuchen der USA an Deutschland abgelehnt, Panzerabwehrraketen vom Typ „Spike“ mit israelischer Lizenz an die Ukraine zu liefern.

Israel beschränkt seine Unterstützung für die Ukraine auf Hilfslieferungen. Die Regierung befürchtet, dass eine militärische Unterstützung der Ukraine Russland, das im benachbarten Syrien militärisch präsent ist, verärgern würde. Israel, das häufig feindliche Ziele in Syrien angreift, ist bei der Sicherheitskoordination auf Russland angewiesen.

