Faktencheck: Wurde deutscher Leopard-Panzer in der Ukraine zerstört?

Die ersten deutschen Leopard-Panzer sollen die Ukraine in rund einem Monat erreichen. Dennoch kursiert in den sozialen Medien ein Foto, dass bereits die Zerstörung eines solchen Panzers zeigen soll. Ein Faktencheck zeigt: Das ist falsch. Was steckt also hinter diesem Bild?