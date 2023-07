„Die Ukraine steht vor einer dramatischen demografischen Herausforderung“

Wien. Die Folgen, die der russische Angriff für die Ukraine nach dem Kriegsende haben wird, sind in vielerlei Hinsicht noch kaum absehbar. Eine neue Studie des Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) versucht mit Blick auf die Bevölkerungsentwicklung und den Wiederaufbau des Landes etwas Licht ins Dunkle zu bringen. Das Fazit fällt verheerend aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog +++

Demnach werde sich die demografische Krise, in der sich die Ukraine bereits seit ihrer Unabhängigkeit befindet, „radikal verschärft und wird zu einem massiven Arbeitskräftemangel nach Kriegsende führen“, resümieren die Studienautoren. Ihren Berechnungen zufolge könnte sich das Land in diesem Aspekt nie mehr von den Kriegsfolgen erholen: Sie gehen davon aus, dass selbst im Jahr 2040 nur rund 35 Millionen Menschen in der Ukraine leben werden. Das entspricht einem Bevölkerungsschwund von gut 20 Prozent im Vergleich zur Zeit vor Kriegsbeginn. 2021 waren es noch rund 42,8 Millionen Einwohner. „Der Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter dürfte dabei in jedem Fall am stärksten und folgenreichsten ausfallen“, prognostiziert die Untersuchung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Insbesondere die Ukrainerinnen werden dem Land auf lange Sicht fehlen

Denn gerade an diesen Menschen würde es fehlen, wenn es an den Wiederaufbau der Ukraine geht. Insbesondere seien gut ausgebildete Frauen abgewandert, die im gebärfähigen Alter sind. Ihr Anteil an den erwachsenen Geflüchteten aus der Ukraine entspricht gut 70 Prozent. Außerdem fehlten viele Kinder und Jugendliche, die insgesamt rund ein Drittel der Geflüchteten ausmachten. „Viele von ihnen werden nicht mehr da sein, wenn es darum gehen wird, das kriegszerstörte Land wieder aufzubauen. Wir gehen davon aus, dass mehr als 20 Prozent der Flüchtlinge nicht in die Ukraine zurückkehren werden“, sagt Maryna Tverdostup, Ökonomin am wiiw und Autorin der Studie.

Tverdostup hat mit der nun vorliegenden Studie ein neues Feld der Forschung an den Kriegsfolgen für die Ukraine eröffnet. „Bis dato gab es vor allem kein umfassendes Prognosemodell, das Migrationsszenarien einschließlich der Alterung und geschlechtsspezifischen Aspekte der Bevölkerung berücksichtigt“, heißt es in einer Mitteilung des wiiw.

Drei Szenarien für die Zeit nach dem Krieg in der Ukraine

Um die Bevölkerungsentwicklung zu prognostizieren, entwarf die Forscherin mehrere Modelle – vom Best Case bis zum Worst Case. „In jedem Fall steht die Ukraine vor einer dramatischen demografischen Herausforderung, ähnlich wie Europa nach dem Zweiten Weltkrieg“, betont Studienautorin Tverdostup. „Der Aderlass bei der Bevölkerung durch den Krieg wird den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung des Landes über Jahre stark in Mitleidenschaft ziehen“, so die Wissenschaftlerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im besten Falle – einem sofortigen Kriegsende ohne weitere militärische Eskalation – würde die Zahl der Geflüchteten rund 8,3 Millionen Menschen betragen. Viele von ihnen würden bald wieder zurückkehren, sodass die Bevölkerung bis 2030 auf 37,8 Millionen anwachsen würde – und damit noch immer deutlich unter der Bevölkerungszahl vor Kriegsbeginn zurückbliebe. „Die Geburtenrate würde sich schneller erholen, weniger Menschen würden sterben und die Flüchtlinge würden früher zurückkehren als in den anderen Szenarien“, heißt es in der Studie.

Wenn der Krieg in diesem Jahr enden, aber militärisch nochmals eskalieren würde, geht die Studie davon aus, dass die Ukraine weitere rund 1,7 Millionen verlieren würde. Die Bevölkerungszahl würde sich demnach im Jahr 2023 auf gut 34,2 Millionen Menschen belaufen.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Das Worst-Case-Szenario malt ein besonders düsteres Bild der Zukunft des Landes. In diesem Fall geht die Studie von einem langen Krieg aus, der im Jahr 2025 enden würde. „In diesem Fall würde die Ukraine zwischen 2022 und 2025 rund 7 Millionen Menschen verlieren, und auch in den 2030er Jahren würde die Bevölkerung nicht wieder den Stand von 2022 erreichen“, heißt es dort. Insgesamt rund 14 Millionen Menschen könnten in der Zeit von 2022 bis 2025 aus dem Land fliehen. Und trotz einiger Rückkehrer könnte die Hälfte der Geflüchteten im Ausland verbleiben. Besondere Sorge macht dabei der Rückgang der erwerbsfähigen Bevölkerung: „Bis 2024 würde sie auf 19,2 Millionen schrumpfen, was 25 Prozent unter dem Niveau von 2021 läge.“

Welche Maßnahmen könnte die Ukraine ergreifen, um den Bevölkerungsschwund aufzufangen?

Eine Untersuchung mehrerer deutscher Institute hatte kürzlich festgestellt, dass viele der Ukrainerinnen und Ukrainer, die nach Deutschland geflüchtet sind, hierzulande verbleiben wollen. 44 Prozent könnten sich vorstellen, längerfristig in Deutschland zu leben, wie der am Mittwoch veröffentlichten Befragung hervorgeht. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als noch im Herbst. Die weitaus meisten leben inzwischen in privaten Unterkünften.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Um den Bevölkerungsschwund möglichst effektiv aufzufangen, gibt die wiiw-Studie Empfehlungen für die ukrainische Regierung und ihre internationalen Partner ab. So sollten möglichst viele Wohnungen sowie Arbeitsplätze geschaffen werden, um die Geflüchteten zur Rückkehr zu bewegen. Zudem habe der Wiederaufbau eines funktionierenden Gesundheits- und Bildungswesens hohe Priorität. Daneben müssten Anreize geschaffen werden, die Zuwanderung sowie eine Steigerung der Geburtenrate beförderten. Im Fokus sollten dabei die besonders kriegsgeplagten Regionen der Ukraine stehen.

RND/sic/dpa