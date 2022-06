Melnyk: Scholz sollte bei Kiew-Besuch „neues Kapitel deutscher Unterstützung für die Ukraine aufschlagen“

Der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in der Ukraine weckt große Erwartungen in dem kriegsgeplagten Land. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hofft, dass Scholz „ein neues Kapitel deutscher Unterstützung“ für sein Land aufschlage. Besonders wichtig seien Lieferungen schwerer Waffen.