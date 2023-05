Kiews Gegenoffensive: Das „Shaping“ läuft schon

Es knallte und blitzte am Nachthimmel über Moskau, als führe ein Meister aus Hollywood Regie. Die Drohnenattacke auf den Kreml am 3. Mai 2023 war nach allen theatralischen Maßstäben ein beeindruckendes Schauspiel. Der objektive Schaden allerdings blieb minimal.

Militärisch viel wichtigere Dinge spielten sich zur gleichen Zeit woanders ab.

In Bryansk, einer russischen Großstadt 400 Kilometer südwestlich von Moskau, tauchten, ebenfalls am 3. Mai, gleich fünf ukrainische Drohnen auf. Sie surrten in Richtung Flughafen - und bohrten sich dann krachend in zwei dort geparkte russische Transportflugzeuge vom Typ Antonow 124-100. Die Maschinen, Spannweite 73,30 Meter, sind wahre Giganten der Lüfte, sie können bis zu 150 Tonnen schleppen.

Kleine Drohnen stoppen Riesen-Flugzeuge

Nach ukrainischen Angaben wurde in Bryansk eins der beiden Flugzeuge vollständig zerstört, das andere beschädigt. „Die Maschinen können im heutigen Russland weder hergestellt noch repariert werden“, notiert mit triumphierendem Unterton der ukrainische Politiker und Wirtschaftswissenschaftler Anton Gerashchenko.

Die Drohnenattacke von Bryansk schaffte es, anders als das Feuerwerk in Moskau, nicht in die westlichen Fernsehnachrichten. Aber sie ist aus drei Gründen bemerkenswert:

Die Attacke hat objektive Folgen, weit über den Tag hinaus. Die Lufttransportkapazitäten der russischen Streitkräfte sind jetzt reduziert - in einem Moment, in dem sich die Ukraine auf ihre weltweit mit Spannung erwartete Gegenoffensive vorbereitet.

Die Attacke passt mustergültig zur ukrainischen Taktik, mit minimalem Aufwand dem Gegner maximalen Schaden zuzufügen. Der Wert der eingesetzten ukrainischen Drohnen liegt bei einigen zehntausend Euro, jede der beiden lahmgelegten russischen Transportmaschinen kostet indessen um die 70 Millionen Euro,

Einmal mehr ist die genaue Urheberschaft der Drohnenattacke gar nicht klar: Auch russische Partisanen könnten geholfen haben. Immer häufiger ist auch von einer Beteiligung der „Legion Freiheit Russlands“ die Rede, in der russische Überläufer unter Kiews Kommando kämpfen.

Das Geheimnis der „Schienenkrieger“

Willkommen in der dunklen Welt des ukrainischen Widerstands. Das bereits laufende „Shaping“, die Optimierung von Rahmenbedingungen vor der Schlacht, entspricht bekannten militärischen Mustern: Dem Feind soll es schwer gemacht werden, an Nachschub zu kommen, seine Wege sollen möglichst durch Engpässe führen - die sich im späteren Kampf leicht abriegeln lassen. Je besser dies vorab gelingt, umso höher sind die Überlebenschancen der ukrainischen Soldaten und Soldatinnen, die seit Ende April gut ausgebildet und gut ausgerüstet zum Kampf bereitstehen. In unbestätigten Berichten ist von 12 Brigaden mit jeweils 4000 Männern und Frauen die Rede.

Die Art und Weise, wie Kiew derzeit das „Shaping“ betreibt, ist ungewöhnlich und etwas obskur - erscheint zugleich aber auch durchdacht. Die Ukraine geht, gestützt auf Recherchen, abwägend und besonnen vor. Russland indessen wiederholt weiterhin seine nur noch wütend wirkenden ebenso brutalen wie militärisch sinnlosen Luftangriffe auf zivile Ziele.

Zum „Shaping“ gehört für John Spencer, US-Militärexperte und Buchautor („Connected soldiers“), jede vorbereitende Handlung, die zum späteren Erfolg beiträgt. Dazu kann die Blockade von Transporten ebenso zählen wie die Zerstörung feindlicher Vorräte, etwa an Munition.

Bemerkenswert ist, dass die Ukraine bei ihren „Shaping“-Aktionen von anonymen zivilen Helfern unterstützt wird, teilweise sogar aus anderen Nationen. Bei den jüngsten Entgleisungen russischer Güterbahnen etwa sollen Putin-Gegner aus Russland und aus Belarus mitgewirkt haben. Im Internet unterstützen Kriegsgegner vom „Belarusian Hajun Project“ schon seit vielen Monaten die anonymen „Schienenkrieger“ entlang der Gleise.

Dass Netzwerke dieser Art überhaupt existieren und grenzüberschreitend funktionieren, ist eine schlechte Nachricht für Russlands Staatschef Wladimir Putin. Und es macht auch niedrigere Chargen in Russlands Armee und Geheimdiensten nervös. Der Eindruck eines Kontrollverlusts greift um sich.

In Sewastopol auf der Krim geriet dieser Tage ein russisches Treibstofflager in Brand. Die Flammenwalze war nicht aufzuhalten, sie fraß sich durch zehn Tanks. Als Journalisten in Kiew später die übliche Frage nach der Ursache stellten, reagierte Andriy Yusov, Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes, mit einer Mischung aus Achselzucken und orakelhaften Äußerungen: Aggressor Russland blicke jetzt auf „eine Strafe Gottes“.

Kiews Zauberformel: ROC

Nach Einschätzungen in westlichen Geheimdienstkreisen folgt Kiew einem „Resistance Operating Concept“ (ROC), über das sich Offiziere aus der Ukraine gemeinsam mit Fachleuten aus den USA, Großbritannien und Kanada bereits im Jahr 2014 gebeugt haben, nach der Invasion Russlands auf der ukrainischen Halbinsel Krim.

Ursprünglich waren ROC-Taktiken schon mit Blick auf Russlands Georgienkrieg im Jahr 2008 entwickelt worden. Sie enthalten „innovative und unkonventionelle“ Methoden, die es kleineren Nationen ermöglichen sollen, einem zahlenmäßig überlegenen Aggressor clever entgegenzutreten. Zu den Merkmalen gehört vor allem ein enges Zusammenwirken von Armee und Zivilbevölkerung im Land des Verteidigers. Hinzu kommen Sabotage-Aktionen und Operationen der psychologischen Kriegsführung im Hinterland des Angreifers.

Über genaue Zeitpläne und über die Taktik bei der bevorstehenden Gegenoffensive will in Kiew niemand etwas sagen. Nur so viel ist aus Kreisen von Eingeweihten zu hören: Es werde „ein etwas anderer Krieg“ sein, als man ihn bisher in Europa kannte.