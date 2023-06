„Die Russen können sich diesmal keine Fehler erlauben“

Der Militärökonom Marcus Keupp von der Militärakademie der ETH Zürich erläutert im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), wie die Ukraine bei ihrer Gegenoffensive vorgeht, warum sie gerade dort angreift, wo Russland die massivsten Gräben ausgehoben hat und aus welchen Gründen seiner Einschätzung nach Russland den Krieg im Oktober verlieren wird.

Herr Keupp, die Gegenoffensive der Ukraine läuft, aber der große Hauptangriff steht noch aus, oder?

Es ist ein Irrglaube im Westen, dass es einen großen, romantischen Hauptangriff geben wird. Wir sehen bereits die Offensive, auch wenn die Ukraine noch nicht alle Brigaden eingesetzt hat. Das ukrainische Militär verfolgt die Strategie der tausend Bienenstiche, das heißt, es greift an mehreren Achsen gleichzeitig an. Hinzu kommen Ablenkungsmanöver, die die russischen Reserven binden sollen.

Welche Achsen zeichnen sich in der Offensive ab?

Wir sehen eine Stoßrichtung von Welyka Nowosilka in Richtung Südosten nach Mariupol und eine zweite von Orichiw in Richtung Südwesten nach Melitopol. Dazwischen liegt die Stadt Tokmak mit einer wichtigen Eisenbahnlinie, die die gesamte Südfront Russlands versorgt. Eine dritte Bewegung sind die Partisanen, die derzeit das Eisenbahnnetz sabotieren, um die russische Militärlogistik zu behindern. Erst am Montag gab es zwei Partisanenangriffe auf die letzten verbliebenen Eisenbahnlinien, die für Russland von enormer Bedeutung sind. Über die Brücke von Kertsch kommt der gesamte Nachschub aus Russland auf die Krim. Die Halbinsel ist das Logistikzentrum der russischen Besatzungsarmee, von dort wird das Material an die Südfront gebracht. Jetzt ist diese Verbindung unterbrochen und die Russen stehen vor einem Problem.

Wohin steuert nun die Offensive?

Ich denke, dass die beiden Vorstöße einschwenken, sobald sie in Küstennähe sind und sich in Berdyansk vereinigen. Dann kontrollieren die ukrainischen Streitkräfte die Schwarzmeerküste, sodass sie die Krim komplett unter Beschuss nehmen und abriegeln können. Sobald dies geschieht, ist der Krieg für Russland strategisch verloren.

Die Ukraine greift nun ausgerechnet dort an, wo die Verteidigungsstellungen der Russen am besten ausgebaut sind …

... aber dort sind die Russen am dünnsten – nicht was die Gräben angeht, aber was das Material und das Personal angeht. Gräben allein nützen den Russen nichts. Sie brauchen ausgebildete und starke Einheiten, die in diesen Gräben sitzen und sie verteidigen, wenn die ukrainischen Panzer auf sie zurollen. Aber genau das passiert nicht. Wir sehen immer mehr Videos, auf denen Russen einfach über offenes Gelände fliehen. Die Ukraine hat bereits einige russische Gräben überwunden, an vielen Stellen gibt es nur wenig Widerstand. Den Russen fehlt es auch an Material und Personal, um die vielen Gräben vollständig zu besetzen.

Wie sehen die Durchbrüche der Ukraine bisher aus?

Die Ukraine hat erst vier bis fünf leichte Brigaden eingesetzt und hält den Großteil der schweren Kampfbrigaden noch zurück. Sie werden erst dann eingesetzt, wenn die leichten Brigaden einen Korridor oder einen kleinen Kanal geöffnet haben, durch den die schweren Kampfverbände durchbrechen können. In der jetzigen Phase geht es darum, die Russen auf ihre Hauptverteidigungslinie zurückzudrängen. Die schweren ukrainischen Reserven rücken dann vor, suchen die Schwachstellen dieser Hauptkampflinie und versuchen, dort durchzubrechen. Die Russen wissen nicht, wo dieser Durchbruch sein wird, sind aber auch nicht in der Lage, diese 300 Kilometer lange Linie von Saporischschja bis Donezk gleichmäßig zu sichern.

Reicht bereits ein solcher Durchbruch aus?

Ja, denn die Russen können sich diesmal keine Fehler erlauben. Hinter der Hauptverteidigungslinie gibt es keine Befestigungen mehr. Wenn die Ukrainer einmal durchgebrochen sind, können sie die Russen gegen ihre eigenen Schützengräben drängen. Das wäre katastrophal, weil die Russen aus dieser Situation nicht mehr herauskommen – auf der anderen Seite ist schließlich die Schwarzmeerküste. Deshalb ist diese Phase für die Russen viel riskanter als für die Ukrainer.

Wenn die Ukrainer einmal durchgebrochen sind, können sie die Russen gegen ihre eigenen Schützengräben drängen. Das wäre katastrophal, weil die Russen aus dieser Situation nicht mehr herauskommen – auf der anderen Seite ist schließlich die Schwarzmeerküste. Marcus Keupp, Militärökonom an der Militärakademie der ETH Zürich

Bei einem versuchten Durchbruch sind auch Leopard-Kampfpanzer der Ukraine beschädigt oder zerstört worden. Es gab viel Kritik, weil dieser Angriff offenbar sehr ungeschickt durchgeführt wurde.

Dieser Angriff ist in der Tat ein Beispiel, wo die Truppe ungeschickt operiert hat. Es war der Versuch, einen solchen Korridor zu öffnen und vorzustoßen. Das hat nicht funktioniert, weil die Russen den Vorstoß stoppen konnten. Das zweite Problem ist, dass dieses Gelände stark vermint ist, und wenn es nicht gelingt, einen Korridor zu öffnen und schnell durchzustoßen, dann kann der Verteidiger die angreifenden Kräfte wirklich festnageln. Dann können sie wirklich nur noch schauen, dass sie schnell wegkommen. Deshalb werden die Besatzungen evakuiert und die Fahrzeuge zurückgelassen. Dieses Beispiel bedeutet aber nicht, dass alle Vorstöße scheitern. Die Ukraine drängt in mehrere Richtungen gleichzeitig, und man kann nicht davon ausgehen, dass sie überall Erfolg hat.

Inzwischen setzt Russland auch häufiger die Luftwaffe ein, um die Vorstöße zurückzuschlagen.

Das wird in der Tat zu einem großen Problem für die Ukraine, die ohne Luftüberlegenheit die Gegeninitiative am Boden eröffnet hat. Das ist sehr gewagt. Russland kann die ukrainischen Bodentruppen jederzeit mit Kampfflugzeugen und Kampfhubschraubern angreifen. Die Ukraine geht offenbar davon aus, dass die Leistungsfähigkeit der Russen in dieser Hinsicht begrenzt ist. Im Moment greift die russische Luftwaffe nur punktuell an, und die Ukraine nimmt dieses Risiko offensichtlich bewusst in Kauf.

Und wenn die Ukraine Kampfflugzeuge vom Typ F-16 erhält?

Wenn es der Ukraine jetzt gelingt, Korridore durch die russischen Verteidigungslinien zu öffnen und die Stellungen zu halten, kann sie diese Geländegewinne mit den F-16 aus der Luft absichern. Die Frage ist nicht mehr, ob die Ukraine F-16 bekommt, sondern nur noch wie schnell und wie viele. Die Ukraine braucht neue Kampfflugzeuge, um die Lufthoheit wiederherstellen zu können, auch weil ihre ex-sowjetischen Systeme im Kriegsverlauf natürlich abgenutzt werden. Bisher können die Russen relativ ungestraft in den ukrainischen Luftraum eindringen und von dort aus Raketen abfeuern. Die Ukraine muss in die Lage versetzt werden, das Eindringen in den ukrainischen Luftraum zu verhindern.

Sie rechnen weiterhin damit, dass Russland den Krieg im Oktober strategisch verlieren wird. Was macht Sie so sicher?

Vor allem die hohe Abnutzungsrate der russischen Kampfsysteme. Russland hat nach wie vor eine Abnutzungsrate von fünf Kampfpanzern pro Tag, das ist nicht durchzuhalten. Die Russen haben mittlerweile zwei Drittel ihrer operativen Panzerflotte verloren und sind nicht in der Lage, die bestehenden Reserven rechtzeitig instand zu setzen. Inzwischen müssen sie sogar alte Panzer vom Typ T-64 und T-55 an der Front einsetzen. Es kommt hinzu, dass die russische Logistik empfindlich getroffen wurde, zum Beispiel von Partisanen bei der Eisenbahn. Der russische Kräfteverschleiß ist inzwischen auch zu groß, als dass die Russen selbst noch in der Lage wären, offensive Operationen durchzuführen. Man gräbt sich nicht ins Gelände ein, wenn man selbst genügend Kräfte und Mobilität hat, um selbst anzugreifen.

Wenn Russland den Krieg strategisch verloren hat, ist er aber noch nicht vorbei.

Nein, dann haben wir eine Situation wie 1944 in Europa: Der Krieg ist verloren, und man muss sich überlegen, ob man weiterkämpft, bis die letzten Ressourcen aufgebraucht sind, oder ob man nicht doch die letzten Reserven abzieht. Das wird wohl auch davon abhängen, ob Putin dann noch an der Macht oder am Leben ist.