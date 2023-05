Erste Russen ergreifen die Flucht: Der Ukraine gelingt der Gegenschlag in Bachmut

Ist die Gegenoffensive bereits in vollem Gang? Im Raum Bachmut ist dem ukrainischen Militär jetzt ein empfindlicher Gegenschlag gegen die russischen Angreifer gelungen. Militär­blogger schätzen das inzwischen befreite Gebiet am südwestlichen Stadtrand von Bachmut auf drei bis acht Quadratkilometer ein. Auf diese Südflanke konzentrieren sich derzeit die ukrainischen Streitkräfte. Sie setzen bei ihren Angriffen auf Bachmut auch auf westliche Himars-Raketen­werfer. In den letzten Tagen soll das ukrainische Militär damit Berichten zufolge mehrere Munitions­depots, Truppen­konzentrationen und Ausrüstung der Russen zerstört haben.

Am Mittwochabend teilte das ukrainische Militär mit, die die russischen Truppen bei Bachmut stellenweise um bis zu zwei Kilometer zurückgedrängt zu haben. „Die Schlacht um Bachmut geht weiter“, so der ukrainische Heereskommandeur Olexander Syrskyj.

Offenbar haben die ukrainischen Angriffe die russischen Soldaten eiskalt überrascht. Russische Kämpfer der 6. und 8. Kompanie der 72. Brigade ergriffen direkt die Flucht, wie der Kommandeur der ukrainischen Asow-Gruppe Andrij Bilezkyj mitteilte. Der Chef der russischen Söldnerarmee Wagner, Jewgeni Prigoschin, kritisierte die Flucht der russischen Soldaten scharf und machte dem Kreml schwere Vorwürfe. Nachdem seinen Söldner nun der Flankenschutz fehle, fürchte er eine Einkesselung seiner Männer.

Rund 500 seiner Söldner seien im Kampf getötet worden, weil die reguläre russische Armee vor dem ukrainischen Angriff zurückgewichen und geflüchtet sei, so der Wagner-Chef. Er habe zahlreiche Nachrichten von seinen Kämpfern erhalten, wonach die russische 72. Brigade ihre Stellungen verlassen habe und geflohen sei, nachdem sie ukrainische Panzer und gepanzerte Kampf­fahrzeuge gesehen habe. „Sie haben alles stehen lassen, sind davongerannt und haben die Front auf einer Breite von fast zwei Kilometern entblößt“, klagte Prigoschin.

Ukrainische Truppen nutzen jede Schwäche der Russen

„Die Flucht einiger russischer Kämpfer aus Bachmut lässt sich mit Uneinigkeit in der Führung beziehungsweise in der Zusammenarbeit verschiedener Truppen sowie den großen Ausbildungs- und Ausrüstungs­mängeln der russischen Armee erklären“, sagt Brigadier Philipp Eder vom österreichischen Bundesheer im Gespräch mit dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Er betont, dass die ukrainischen Soldaten bereits in der vergangenen Woche erstmals die Russen bei Bachmut zurückdrängen konnten. „Die weiteren Gegenangriffe der Ukrainer in Bachmut sind auch aktuell erfolgreich, aber die Gelände­gewinne sehr gering.“ Jetzt hätten die Ukrainer zwar erneut in Bachmut vorstoßen können, aber nur um wenige Hundert Meter. „Von einer groß angelegten Offensive kann noch keine Rede sein.“ Vielmehr nutzten die ukrainischen Truppen jede Gelegenheit und jede Schwäche der russischen Kräfte, um in Bachmut Gelände­gewinne zu erzielen.

Wagner-Chef Prigoschin tobte nach dem Debakel in Bachmut. Er warf dem russischen Verteidigungs­ministerium am Mittwoch erneut vor, ihn getäuscht zu haben und entgegen früheren Zusagen auch keine Munition für seine Kämpfer zu schicken. Die ukrainische Seite bestätigte, dass fast alle Aussagen von Prigoschin zutreffen, und veröffentlichte Kampf­aufnahmen, auf denen russische Soldaten tatsächlich ihre Stellungen verließen und davonliefen.

Was Prigoschin jedoch nicht verriet: Auch einige seiner Wagner-Söldner sollen zusammen mit den russischen Soldaten geflohen sein. Mindestens 20 Prozent der geflüchteten Kämpfer sollen zur Wagner-Gruppe gehören. Die Angabe von Prigoschin, dass die Wagner-Einheit enorme Verluste erlitten habe, scheint ebenfalls zu stimmen. Auf Telegram häufen sich derzeit Videos von toten Russen in Schützen­gräben, die offenbar nahe Bachmut aufgenommen wurden. Die Mehrheit der Kämpfer im Raum Bachmut gehören zu Wagner, die meisten sind schlecht ausgebildete Sträflinge aus Gefängnissen. Ihr Verlust bringt Moskau nicht in Bedrängnis.

Angriffe bei Bachmut nur ein Täuschungsmanöver?

Denkbar ist, dass die ukrainischen Angriffe im Raum Bachmut nur ein Ablenkungs­manöver sind und Russland dazu bringen sollen, zusätzliche Einheiten in die seit Monaten umkämpfte Stadt zu verlegen. An anderer Stelle wären die russischen Verteidigungs­stellungen dann verwundbarer. „Die ukrainischen Angriffe müssen nicht unbedingt ein Täuschungs­manöver sein“, gibt Militärexperte Eder zu bedenken. „Aber wenn den Russen Bachmut so wichtig ist, dass sie jetzt Kräfte aus anderen Gebieten abziehen, könnte das den Ukrainern bei ihrer großen Gegenoffensive helfen.“

Beobachter hatten fest damit gerechnet, dass die russischen Angreifer Bachmut früher oder später vollständig einnehmen würden. Die Frage sei nur noch, wann sie dieses Ziel erreichen. „Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Russen ihren Plan aufgeben, Bachmut vollständig einzunehmen“, so Eder. Bachmut ist vor allem aus politischen und symbolischen Gründen von Bedeutung. Strategisch gesehen bringt die Eroberung aber keine bedeutenden Vorteile. Derzeit hat Russland etwa 90 Prozent der inzwischen völlig zerstörten Kleinstadt erobert. Um auch die restlichen 10 Prozent einzunehmen, müsse Russland aber weiteres Material und Personal nach Bachmut verlegen.