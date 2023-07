Ukraine-Getreidedeal: Steigt Russland aus dem Abkommen aus?

London. Weltweit wächst die Sorge, dass Russland am kommenden Montag eine Vereinbarung auslaufen lässt, die Getreidelieferungen aus der von Krieg erschütterten Ukraine in von Hunger bedrohte Länder ermöglicht hat. Der Deal war im Sommer vergangenen Jahres von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelt worden und erlaubte es, dass Schiffe ukrainische Häfen am Schwarzen Meer anlaufen konnten, um dort beladen zu werden und dann wieder in See zu stechen.

Separat wurde eine Übereinkunft mit Russland zur Erleichterung von dessen Nahrungs- und Düngemittelexporten getroffen. Moskau behauptet, dass es weiter mit Hürden zu tun habe, obwohl Daten zeigen, dass Russland Rekordmengen an Weizen ausgeführt hat.

Russische Vertreter haben wiederholt erklärt, dass es keine Gründe gebe, die Black Sea Grain Initiative, wie die Vereinbarung über die Getreideexporte genannt wird, zu verlängern. Damit hatten sie allerdings auch schon zuvor gedroht – um den Deal dann zwei Mal um jeweils zwei Monate zu verlängern, statt der vier Monate, wie es in der Vereinbarung umrissen ist.

Im Globalen Süden drohen Hungersnöte

Die UN und andere versuchen, die fragile Übereinkunft weiter am Laufen zu halten. Die Ukraine und Russland sind beide Toplieferanten von Weizen, Gerste, Pflanzenöl und anderen Nahrungsprodukten, von denen Länder in Afrika, dem Nahen Osten und in Teilen Asiens abhängen. Die Vereinbarung hat es der Ukraine ermöglicht, 32,8 Millionen Tonnen Getreide zu verschiffen, mehr als die Hälfte davon gingen an Entwicklungsländer.

Der Deal hat dazu beigetragen, die globalen Preise für Nahrungsmittel-Rohstoffe wie Weizen zu senken, nachdem sie nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine auf Rekordhöhen angestiegen waren, was sich allerdings nicht auf das Essen auf den Tischen ausgewirkt hat. Russlands Ausstieg würde eine Quelle für Hilfen via dem Welternährungsprogramm versiegen lassen, die von Hungersnot bedrohte Länder so dringend benötigen – so beispielsweise Somalia, Äthiopien und Afghanistan. Auch würden sich Probleme bei der Nahrungsmittelsicherheit in verwundbaren Regionen, die mit Konflikten, Wirtschaftskrisen und Dürre konfrontiert sind, weiter verschärfen.

Die Menge von Getreide, das die Ukraine verlässt, ist bereits gesunken – Russland wird vorgeworfen, die in der Vereinbarung festgelegten gemeinsamen Inspektionen von Schiffen durch russische, ukrainische, türkische und UN-Beamte zu verlangsamen und keine zusätzlichen Schiffe zuzulassen. Die Zahl der durchschnittlichen täglichen Inspektionen, die sicherstellen sollen, dass die betreffenden Schiffen keine Waffen transportieren, ist von einem Höhepunkt von elf im vergangenen Oktober auf gerade einmal über zwei im Juni zurückgegangen. Das hat zu eine Abnahme der Getreideexporte geführt – von 4,2 Millionen Tonnen im Oktober auf 1,3 Millionen im Mai und 2 Millionen im Juni.

Will Russland sich selbst Vorteile verschaffen?

Wenn der Deal nicht verlängert wird, „werden sich die Länder, die sich bei ihren Importen auf die Ukraine gestützt haben, nach anderen Quellen umsehen müssen, sehr wahrscheinlich Russland“, sagt Caitlin Welsh, Expertin für Nahrungsmittel- und Wassersicherheit bei der US-Denkfabrik Center for Strategic and International Studies. Und sie argwöhnt, dass es genau das sei, worauf Moskau abziele.

Die UN stehen nach eigenen Angaben in Verhandlungen mit Russland, um es zur Fortsetzung der Vereinbarung zu bewegen. Generalsekretär António Guterres hat diese Woche einen Brief an Präsident Wladimir Putin geschickt. Aber die Uhr tickt. Das ukrainische Ministerium für Infrastruktur berichtete am Dienstag auf Facebook, dass die nach bisherigem Stand letzten zwei Schiffe mit Getreide beladen würden, vorgesehen für Ägypten, während 29 weitere Schiffe in den Gewässern vor der Türkei warteten, weil Russland sich geweigert habe, ihre Inspektion zu erlauben. „Ukrainische Agrarprodukte spielen eine wichtige Rolle bei der globalen Nahrungsmittelsicherheit“, sagt Minister Olexander Kubrakow. Aber „seit ein paar Monaten ist der Getreidekorridor praktisch geschlossen gewesen.“

Russland beharrt darauf, dass die Vereinbarung nicht funktioniert habe, was seine eigenen Exporte betreffe, sagt, dass westliche Sanktionen Finanzierung und Versicherung behinderten. Zwar sind Nahrungs- und Düngemittel nicht von Sanktionen betroffen, aber Moskau will Ausnahmen von Restriktionen für die Russian Agricultural Bank, was UN-Sprecher Stéphane Dujarric zufolge auch ein Thema in dem Schreiben von Guterres an Putin war. Zudem will Moskau Bewegung beim Transport ihres Ammoniaks, einem Schlüsselbestandteil von Düngemitteln, zu einem ukrainischen Hafen am Schwarzen Meer. Den UN zufolge ist die Ammoniak-Pipeline im Krieg beschädigt worden.

Ukrainischer Getreideexport geht um 40 Prozent zurück

„Es gibt noch Zeit, um den Teil der Vereinbarung umzusetzen, der sich auf unser Land bezieht“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow vergangene Woche. „Derzeit sehen wir leider keine besonderen Gründe, den Deal zu verlängern.“

Russland hat indes seine Weizenexporte nach einer reichen Ernte auf eine Rekordhöhe gesteigert. Nach Schätzungen des US-Agrarministeriums erreichten sie im Handelsjahr 2022-2023 etwa 45,5 Millionen Tonnen und dürften 2023-2024 sogar auf 47,5 Millionen Tonnen steigen. Derweil sind die ukrainischen Exporte im Vergleich zum Vorkriegsdurchschnitt um mehr als 40 Prozent gesunken, und auch für das kommende Jahr erwartet das US-Agrarministerium nur eine Ausfuhr von 10,5 Millionen Tonnen von ukrainischem Weizen – ein schwerer Schlag für die stark von der Landwirtschaft abhängige Wirtschaft des Landes.

Zwar könnte die Ukraine ihre Nahrungsmittel auf dem Land- und Flussweg durch Europa befördern. Aber natürlich bieten diese Routen weniger Kapazitäten als der Seeweg.

