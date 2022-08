Am Montag ist ein Team der Internationalen Atomenergiebehörde zum umkämpften Atomkraftwerk Saporischschja aufgebrochen. Dort hatte es in den vergangenen Tagen immer wieder Luftangriffe gegeben. Die Sorge ist groß, dass es zu einer Atomkatastrophe kommt.

Ein Team der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) befindet sich auf dem Weg zum ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja. Das teilte der Generaldirektor der Organisation, Rafael Grossi, am Montagmorgen mit. „Wir müssen die Sicherheit der größten Nuklearanlage der Ukraine und Europas schützen“, so Grossi bei Twitter. Er sei stolz darauf, diese Mission zu leiten, die im Laufe dieser Woche im Kernkraftwerk stattfinden werde.

Das Atomkraftwerk wird seit mehreren Wochen von russischen Truppen besetzt und stand in den vergangenen Tagen immer wieder unter Beschuss. Erst am Sonntagabend schlugen laut Augenzeugen mehrere Artilleriegeschosse in der Stadt Enerhodar ein, in der die Kraftwerksbediensteten wohnen. Auch die Stadt Saporischschja, etwa 40 Kilometer flussaufwärts vom Atomkraftwerk entfernt, war in der Nacht Ziel von Angriffen. Zwei Menschen wurden dabei verletzt, wie Stadtrat Anatolij Kurtew mitteilte.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, ukrainische Kräfte hätten das Kernkraftwerk am Samstag zweimal beschossen. Mehrere Projektile seien vor einer Pumpstation eingeschlagen, die den sechsten Reaktor des Kraftwerks kühle, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow. Die Strahlungswerte seien aber normal.

Der von Russland eingesetzte Beamte Waldimir Rogow sagte, russische Truppen hätten eine ukrainische Kampfdrohne abgeschossen, die ein Lager für abgebrannte Kernbrennstäbe ins Visier genommen habe. Die Drohne sei auf das Dach des Gebäudes gekracht, habe aber keinen Schaden angerichtet.

Flussabwärts wurden die Stadt Kachowka und das nahe gelegene Wasserkraftwerk dreimal von ukrainischen Raketen getroffen, wie der von Russland eingesetzte Verwaltungschef Wladimir Leontjew sagte. Die Staumauer ist eine wichtige Straßenverbindung über den Dnipro und eine mögliche Nachschubroute für russische Streitkräfte. Der Stausee liefert Wasser für das Kernkraftwerk Saporischschja.

Schon länger gibt es Sorgen wegen einer möglichen weiteren Atomkatastrophe in der Ukraine, nach Tschernobyl 1986. Durch Feuerschäden an einer Stromverbindung wurde das Kraftwerk in der vergangenen Woche vom Stromnetz getrennt, wie die ukrainische Atombehörde Energoatom mitteilte. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte dafür russischen Beschuss verantwortlich. Die russische Seite gab dafür der Ukraine die Schuld.

Russische Truppen kontrollieren das angrenzende Gebiet am linken Flussufer des Dnipros, während das ukrainische Militär das rechte Flussufer einschließlich der Städte Nikopol und Marhanez hält, die beide etwa zehn Kilometer vom Kraftwerk entfernt sind Die Ukraine wirft Russland vor, in der Atomanlage Waffen zu lagern und aus der Umgebung Angriffe darauf zu starten. Russland wirft den ukrainischen Truppen vor, die Anlage zu beschießen.

