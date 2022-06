In den umkämpften Gebieten in der Ukraine könnten nach Ansicht von Infektionsbiologe Timo Ulrichs schwere Krankheiten ausbrechen. Die Gefahr steige vor allem für die Ausbreitung von Typhus und anderen Durchfallerkrankungen. Schon jetzt zeige sich, dass die Tuberkulose-Zahlen steigen, sagte der Not- und Katastrophenhilfe-Experte dem RND. Das habe vor allem einen Grund.

Seit nun drei Monaten tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Vor allem im Osten des Landes dominieren Tod und Zerstörung den Alltag. Ein Ende scheint derzeit nicht in Sicht – vor allem zum Leid der Zivilbevölkerung. Die humanitäre Lage ist in vielen Kriegsgebieten katastrophal. Etwas, das sich nun auch mehr und mehr auf die Gesundheit der Menschen auswirkt. Der Infektionsbiologe Timo Ulrichs warnt deshalb vor Ausbrüchen von schweren Krankheiten in den Kriegsgebieten – vor allem vor Typhus und anderen Durchfallerkrankungen.

Ulrichs ist Professor an der Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften in Berlin. Er leitet dort den Studiengang „Internationale Not- und Katastrophenhilfe“. Im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) betont er: „Besonders anfällig für solche Infektionskrankheiten sind kleine Kinder.“ Ulrichs weiter: „Sie müssen – wegen der Krankheitsgefahr und natürlich auch aus anderen Gründen – so schnell wie möglich aus den umkämpften und schlecht versorgten Gebieten rausgebracht werden.“

WHO warnt vor Cholera – steht Mariupol unter Quarantäne?

Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt davor, dass sich im Kriegsgebiet in der Ukraine Krankheiten vermehrt ausbreiten. So schreibt die WHO in ihren aktuellen Lageberichten, es herrsche in der Ukraine ein erhöhtes Risiko für den Ausbruch von Cholera, Masern, Diphterie und Covid 19.

Die Zeitung „Welt“ zitiert örtliche Behörden in Mariupol mit den Worten, dass es in der Hafenstadt bereits mehrere Fälle von Cholera und der Durchfall-Erkrankung Ruhr gab. Die russischen Besatzer hätten deswegen eine Quarantäne in Mariupol verhängt. Die Angaben lassen sich nur schwer unabhängig überprüfen.

Kein Zugang zu sauberem Wasser

Laut Ulrichs ist die Lage im Westen der Ukraine für medizinische Helfer bisher gut zu bewältigen. „Dort sind ja auch viele Binnenflüchtlinge und das klappt alles ganz gut“, sagt der Infektionsbiologe, der Kontakte in die Region hat und dabei hilft, die Menschen dort zu versorgen.

In den Kriegsgebieten in der Ostukraine sehe das natürlich anders aus. Dort sei die Lage teilweise „ganz schlimm“, weil man die Menschen auch nicht mit humanitärer Hilfe erreiche. „Sie müssen teilweise wochenlang in Kellern leben, der Zugang zu Frischwasser ist schwierig“, so Ulrichs. „Sie versuchen einfach zu überleben und müssen nehmen, was sie bekommen können. Da ist das Wasser dann eben auch mal nicht abgekocht.“

Aus Cherson habe er die Information bekommen, dass die russischen Soldaten nicht besonders gut mit den Menschen umgehen und deren Grundversorgung nicht sicherstellen würden.

„Das größte Problem ist tatsächlich kontaminiertes Wasser“, betont Ulrichs. „Das ist das Einfallstor für Krankheitserreger.“ Auch verunreinigte Nahrung sei problematisch, aber um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern, spiele sauberes Wasser die wichtigste Rolle. „Das Wasser wird aber nicht nur durch Krankheitserreger belastet, sondern kann wegen der Kriegsgeschehnisse auch durch giftige Chemikalien verunreinigt sein – etwa Schwermetalle“, gibt der Experte für Not- und Katastrophenhilfe zu bedenken.

Hilfe „schnell und ohne viel Aufwand“ möglich

Um Krankheiten im Kriegsgebiet vorzubeugen, könne man oft schnell und ohne viel Aufwand helfen, betont Ulrichs. Dazu gehörten einerseits Medikamente zur Behandlung von Krankheiten wie etwa Antibiotika, aber andererseits auch Hilfsmittel, um das Wasser wieder sauber zu bekommen.

Dafür gebe es Tabletten, die man zum Beispiel auch vom Camping kennt. Die Bereitstellung von sauberem Wasser und eine funktionierende Abwasserentsorgung gehören laut Ulrichs zu den ersten Maßnahmen humanitärer Hilfe vor Ort.

Eine Krankheit, die in der Ukraine ohnehin eine wichtige Rolle spielt, ist die Tuberkulose. Das Land hat in der Region Osteuropa/Zentralasien eine der höchsten Tuberkulose- und HIV-Raten. „Dass die Tuberkulosezahlen jetzt hochgehen werden – da kann man die Uhr nach stellen“, sagt Ulrichs, der an mehreren Tuberkulose-Forschungsprojekten in der Ukraine und in Osteuropa mitarbeitet. Die Zahlen würden jetzt schon steigen, so der Infektionsbiologe. Dies wurde auf einem Symposium in Berlin kürzlich von einem ukrainischen Kollegen vorgestellt.

Flucht kann Ausbreitung von Krankheiten begünstigen

In Krisengebieten müsse man immer auch bedenken, dass Fluchtbewegungen die Ausbreitung von Krankheiten begünstigen könnten, erklärt Ulrichs. Geflüchtete leben oft auf engem Raum zusammen und werden medizinisch nicht immer ausreichend versorgt. „Deswegen werden beim Aufbau von Flüchtlingslagern die Menschen oft von vornherein gegen Masern geimpft“, sagt er. Aufnahmeländer wie etwa Polen würden den Schutz vor Krankheiten wie zum Beispiel Tuberkulose immer direkt „mitdenken“, erklärt Ulrichs.

