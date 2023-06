Die ökologische Katastrophe: Der Kachowkaer Stausee ist zur Wüste geworden

Mammutknochen, griechische Amphoren und Gegenstände aus der byzantinischen Zeit: Fast täglich kommen neue Entdeckungen vom Grund des leer gelaufenen Kachowkaer Stausees auf der langen Liste der Fundstücke hinzu. Nachdem die Staumauer allen Hinweisen zufolge vor drei Wochen vom russischen Militär zerstört worden war, sind Milliarden Kubikmeter Wasser ausgelaufen.

„Der Kachowka-Stausee ist nach den Überflutungen katastrophal flach geworden“, teilte der staatliche Energie­versorger Ukrhidroenerho mit, dem das ebenfalls zerstörte Wasser­kraftwerk am Kachowka-Staudamm gehört. Der Fluss Dnipro, in den das Wasser aus dem Stausee fließt, sei an manchen Stellen nur noch ein Bach. Satellitenbilder des Copernicus-Sentinel-2-Satelliten der Europäischen Weltraum­behörde (Esa) zeigen, dass sich kaum mehr Wasser in Stausee und Fluss oberhalb der früheren Staumauer befindet. Wo noch vor einem Monat mehr als 13 Meter hoch das Wasser stand, sind jetzt nur noch kleine Pfützen übrig – wenn überhaupt. Die Erde ist mit tiefen Rissen übersät, der Stausee hat sich weitgehend in eine Wüste verwandelt.

Umweltschäden in Höhe von mehr als 50 Milliarden Euro

Die gesamten Umweltschäden seit Kriegsbeginn beziffert der ukrainische Umweltminister Ruslan Strilez auf mehr als 52 Milliarden Euro. „Leider gibt es Dinge, die wir nie wiederherstellen können. Dazu zählen auch die Ökosysteme, die nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms von der Flut ins Schwarze Meer gespült wurden“, sagt Strilez. Er schätzt, dass etwa 20.000 Wildtiere in den Fluten gestorben seien. „Es handelt sich um vom Aussterben bedrohte Arten, die nur im Süden der Ukraine vorkamen.“

Durch das fehlende Wasser im Stausee seien nun 25 gefährdete und 82 geschützte Tier- und Pflanzenarten in Gefahr, so das Umwelt­ministerium. Mehr als 250 weitere Arten auf nationalen oder internationalen Roten Listen seien ebenfalls gefährdet. Es habe ein Massensterben an Fischen gegeben, Laichplätze seien verloren gegangen und Wasservögeln die Nahrungs­grundlage entzogen worden. Eine genaue Bewertung der Verluste biologischer Vielfalt sei aber erst nach dem Krieg möglich.

Trinkwasserprobleme auch nach drei Wochen noch

Derweil sind Helferinnen und Helfer aus der ganzen Ukraine noch immer damit beschäftigt, das Wasser aus Kellern zu pumpen und die Folgen der Flut zu beseitigen. Unter Beschuss und im Schlamm versuchen sie, Hab und Gut zu retten und Häuser wieder aufzubauen. Immer wieder nimmt die russische Armee die von der Überschwemmung stark betroffenen Städte unter Beschuss.

Zwei Siedlungen am rechten Flussufer und 17 Siedlungen am linken Ufer, im von Russland besetzten Gebiet, sind laut dem ukrainischen Innenministerium weiterhin überflutet. Mehr als 1000 Kilo Lebensmittel verteilen die Behörden noch immer jeden Tag an die Bewohner in den Flutgebieten. Das Gesundheits­ministerium der Ukraine entnimmt nach eigenen Angaben täglich Wasser­proben in den Regionen Odessa, Mykolajiw und Cherson. Berichte von Cholera seien russische Fake News, heißt es.

Der ukrainische TV-Sender Podrobnosti berichtet, dass beispielsweise die Menschen in Nikopol nördlich des Stausees noch immer Probleme mit der Wasser­versorgung haben. Täglich müsse man sich in Warte­schlangen einreihen, um sauberes Wasser zum Kochen und Waschen zu erhalten. Das Rote Kreuz verteile außerdem Trinkwasser in Flaschen. Rund 50.000 Menschen leben derzeit in der Stadt. Nach Angaben von Melitopols Bürgermeister Iwan Fedorow sind etwa eine halbe Million Menschen in der Ukraine noch immer von Problemen bei der Wasser­versorgung betroffen.

Überschwemmung spült Schadstoffe aus Boden

Untersuchungen der Wasser­qualität durch das Umwelt­ministerium deuten zudem darauf hin, dass die Überschwemmung Schadstoffe aus dem Boden herausgewaschen hat. So sei ein Anstieg der Nitratwerte festgestellt worden und die Konzentration von Eisen habe den zulässigen Höchstwert um mehr als das Doppelte überschritten. Der Sauerstoff­gehalt im Wasser nimmt laut einigen Proben des Umwelt­ministeriums weiter ab. Ein Grund dafür könnte die Zersetzung von überschwemmten und mitgerissenen Bäumen und anderen Pflanzen sein. Ein niedriger Sauerstoff­gehalt kann dazu führen, dass noch mehr Fische als bisher sterben, warnt das Ministerium.