Kanzler Scholz rechnet mit „langem Krieg“ in der Ukraine

Am kommenden Dienstag, 21. Februar, wird SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seinem Besuch in Eckernförde alles zu sehen bekommen, was die Marine gerade zu bieten hat. In der Kieler Bucht will Marineinspekteur Jan Christian Kaack seinem neuen Chef zeigen, was die Truppe in Zeiten der Konfrontation auf der Ostsee im Einsatz hat.