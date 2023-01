Kiew bestätigt: Russland hat Soledar eingenommen

Messerattacke im Zug in Brokstedt / Tötungsdelikt in Nützen / Ein Hoffnungsschimmer

Die Nachrichtenlage in Schleswig-Holstein wird von zwei schrecklichen Taten überschattet: In Brokstedt griff ein Mann mit einem Messer im Zug Fahrgäste an - es gab Tote und mehrere Verletzte. In Nützen wurde eine Frau (81) getötet. Diese und weitere Themen des Tages finden Sie in der „Post aus dem Newsroom“.