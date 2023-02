Kiew zweifelt an chinesischen Waffenlieferungen für Russland

Möglicher Blindgänger unter Schwentinentaler Kita wird freigelegt

Liegt unter einer Kita in Schwentinental wirklich ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg? In dieser Frage soll es in den nächsten Tagen Klarheit geben. Am Dienstag beginnt der Kampfmittelräumdienst zusammen mit einer Spezialfirma, das Erdreich um den Verdachtspunkt zu entfernen.