20 Tote bei Beschuss von Evakuierungskonvoi in der Region Charkiw

Saporischschja: Ermittler untersuchen den Schauplatz eines tödlichen Raketenangriffs, bei dem am Freitag mindestens 30 Menschen getötet worden sein sollen.

Schon wieder sind Zivilisten Opfer eines gezielten Angriffs geworden. In der Region Charkiw wurden 20 Menschen beim Versuch getötet, mit ihren Autos aus dem Gebiet zu flüchten. Bereits am Freitag starben 30 Menschen bei einem Angriff auf einen Hilfskonvoi in Saporischschja.