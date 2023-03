70 Jahre alte Panzer: Jetzt schickt Russland seine Oldtimer in den Krieg

Russlands Panzerverluste in der Ukraine sind immens. Nachdem zuletzt schon 50 Jahre alte Panzer in der Ukraine eingesetzt wurden, holt der Kreml auch die ganz alten Museumsstücke aus den Depots.

Russlands Verluste an Panzern in der Ukraine sind offenbar schon so immens, dass die russische Militärführung auf rund 70 Jahre alte Sowjetpanzer zurückgreifen muss. Videos in sozialen Medien, die von der Forschungsgruppe Conflict Intelligence Team verifiziert wurden, zeigen mehr als ein Dutzend Panzer der Typen T-54 und T-55, die mit dem Zug nach Westen in Richtung Ukraine gebracht wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich sind diese Panzer museumsreif: Die ersten Modelle der T-54-Serie wurden Ende der 1940er-Jahre von der sowjetischen Armee eingesetzt, die T-55-Panzer ab 1958 in Serie produziert. Die Sowjetunion produzierte nach dem Zweiten Weltkrieg Zehntausende von T-54- und 55-Panzern. Lange Zeit waren sie die Standardpanzer der Sowjetarmee, in den letzten Jahrzehnten wurden sie aber in Russland eingemottet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der Forschergruppe zufolge ist dies der erste dokumentierte Fall, dass Russland seine T-54 und T-55 aus dem Lager holt. Der Zug mit den Oldtimer-Panzern soll demnach von der russischen Stadt Arsenjew in der Region Primorsky abgefahren sein, wo sich eine zentrale Panzerreparaturwerkstatt sowie ein Militärdepot für Panzer befindet. In der Ukraine sind sie bisher noch nicht gesichtet worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Einschätzung des US-Thinktanks Institute for the Study of War (ISW) schränken die massiven Verluste russischer Panzer in der Ukraine „derzeit die Fähigkeit des russischen Militärs ein, einen effektiven mechanisierten Manöverkrieg zu führen“, heißt es im jüngsten Lagebericht. Die Expertinnen und Experten rechnen damit, dass der Kreml mit den Museumspanzern seinen erheblichen Mangel an Panzerfahrzeugen lösen will. „Um Offensiven in der Ukraine abzuwürgen, könnten T-54/55-Panzer aus dem Lager in die Ukraine entsendet werden, um die Offensivoperationen der russischen Streitkräfte zu verstärken und sich auf die erwartete Gegenoffensive der Ukraine vorzubereiten.“

Wie viel bringen die neuen alten Panzer?

Die alten Panzer haben für die Russen einen wichtigen Vorteil: Da es Tausende dieser Panzer in russischen Depots gibt, stehen den russischen Streitkräften unzählige billige Bauteile zur Reparatur zur Verfügung, so die Washingtoner Militärexperten. Unklar ist, wie umfangreich die Panzer vor ihrem Einsatz in der Ukraine modernisiert werden. Die Sensorik ist veraltet, es fehlen Entfernungsmesser und ballistische Computer und die Schutzpanzerung bietet mit 200 Millimetern an der stärksten Stelle alles andere als Schutz. Und das sind nur die größten Schwachstellen. Doch Experten gingen zuletzt selbst bei etwas neueren Modellen, wie dem T-62 (im Jahr 1962 entwickelt), nicht davon aus, dass sie in modernisiertem Zustand viel ausrichten könnten. Der T-62 ging beim Einsatz in der Ukraine zum Beispiel häufiger durch technische Mängel kaputt, als dass er bei Kämpfen zerstört wurde.

Doch ist selbst ein alter Panzer nützlicher als gar kein Panzer? Die Militärexperten des ISW kommen zum Schluss, dass Russland letztlich sich sogar selbst schaden könnte: „Das russische Militär wird wahrscheinlich eine größere Zahl von Opfern erleiden, wenn es diese älteren Panzersysteme in der Ukraine einsetzt.“ Zwar seien die T-54 und T-55 billiger als die Panzerabwehrwaffen, die die Ukraine einsetzen müsste. „Aber jeder Verlust eines Panzers bedeutet auch den Verlust einer Panzerbesatzung“, machen die Experten und Expertinnen deutlich. Was die alten Sowjetmodelle tatsächlich gegen die deutlich moderneren Panzer der Ukraine ausrichten können, ist noch unklar. Es sei gut möglich, so das ISW, dass sich die 70 Jahre alten Fahrzeuge auch mit billigen Mitteln außer Gefecht setzen lassen.