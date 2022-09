AfD-Abgeordnete fahren in die Ostukraine – Reise offenbar von Russland organisiert

Landtagsabgeordnete der AfD aus Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen befinden sich auf einer Reise in Russland. Auf dem Programm steht auch „ein Besuch der Ostukraine“, um sich „ein eigenes Bild von der Lage“ zu machen. Andrij Melnyk, scheidender ukrainischer Botschafter in Deutschland, ist empört und fordert den Verfassungsschutz zum Handeln auf.

Magdeburg/Hannover. Mehrere AfD-Abgeordnete bereisen eigenen Angaben zufolge derzeit Russland. Geplant sei auch „ein Besuch der Ostukraine“, teilte die AfD-Fraktion im sachsen-anhaltischen Landtag am Montag mit. Einem Bericht der US-Denkfabrik „Robert Lansing Institute“ zufolge werde die Reise wohl von Russland organisiert.

„Angesichts verzerrter und parteiischer Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt wollen wir uns ein eigenes Bild von der Lage machen und die humanitäre Situation begutachten“, schrieb Hans-Thomas Tillschneider, stellvertretender Vorsitzender der sachsen-anhaltischen AfD, auf Twitter.

Zur Delegation gehören unter anderem zwei weitere Landtagsabgeordnete: Daniel Wald, ebenfalls aus Sachsen-Anhalt, und Christian Blex aus Nordrhein-Westfalen. Laut dem Bericht reisen die Politiker zunächst nach Rostow, um dann weiter in den Donbass zu fahren. Dort sollen die Abgeordneten angeblich auch ukrainische Kriegsgefangene besuchen. Russland könnte so einen Vorwand bekommen, um dem Roten Kreuz oder der UN in Zukunft ein Besuchsrecht zu verweigern, mutmaßt das „Robert Lansing Institute“.

Demnach könnte die AfD-Delegation in erst kürzlich besetzte Dörfer in der Ostukraine geführt werden, um „Pseudobeweise“ über die russische Unterstützung für die Zivilbevölkerung zu bekommen. Russland soll eine punktuelle Vergabe von humanitären Gütern an die Bewohner planen, die die deutschen Politiker begutachten sollen.

Präsident Selenskyj besucht von der Ukraine zurückeroberte Gebiete Nach dem Rückzug russischer Truppen machte sich Selenskyj bei einem Besuch des strategisch wichtigen Ortes Isjum selbst ein Bild von der Lage. © Quelle: Reuters

Der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, warf den Politikern in einem Beitrag auf Twitter vor, mit dem geplanten Besuch in die russisch besetzten Gebiete in der Ostukraine den russischen „Vernichtungskrieg zu unterstützen“. Außerdem forderte er den deutschen Verfassungsschutz zum Handeln auf.

Schon seit 2014 ist es in der Ukraine strafbar, von Russland aus in die besetzten Territorien einzureisen. Wer dies tut, muss mit einem Einreiseverbot in der Ukraine rechnen. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es indes einem „Tagesspiegel“-Bericht zufolge am Montag, man habe keine Informationen über die Reise.

