Explosionen in Sewastopol – angeblich „kontrollierte Sprengung“

Wo die Sowjetunion weiterlebt

Sind Transnistriens Tage gezählt? Ein Besuch in einem Staat, den es nicht gibt

Transnistrien versteht sich als Nachfolger der Sowjetrepublik Moldau. Kein Land der Welt erkennt die abtrünnige Region an der ukrainischen Grenze an, nicht einmal die Schutzmacht Russland, die dort Soldaten stationiert hat. Besuch in einem Staat, dessen Tage womöglich gezählt sein könnten.