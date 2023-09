Neues Hilfspaket: Bulgarien schickt Flugabwehrraketen in die Ukraine

Kostenfrei bis 06:30 Uhr lesen

Ferienhäuser in Ascheberg

Was entsteht da am Ascheberger Ortsrand und nennt sich „Lake Lodges“? Wer kann in die Häuser investieren? Am Sonntag, 1. Oktober, findet ein Open House statt, das erste völlig eingerichtete Ferienhaus steht zur Besichtigung offen. Weitere sind im Bau.