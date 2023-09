Agrarminister Polens und der Ukraine wollen Getreidestreit beilegen

Oberbürgermeisterwahl am Sonntag in Nordhausen

In Nordhausen am Harz lag früher das berüchtigte KZ Mittelbau-Dora. Ausgerechnet dort könnte am Sonntag der AfD‑Kandidat Jörg Prophet zum Oberbürgermeister gewählt werden. Doch die Zivilgesellschaft in Nordhausen rückt zusammen. Warum der Kampf um die Erinnerung plötzlich wieder ganz aktuell ist.