Verletzte nach russischem Raketenangriff im Gebiet Donezk

Mehr Platz für Fußgänger

Stadt Kiel will konsequent gegen rechtswidriges Gehwegparken vorgehen

Autos, die so weit auf dem Bürgersteig stehen, dass Fußgänger kaum vorbei passen – damit soll in Kiel bald Schluss sein. Die Stadt will konsequent gegen Gehwegparken vorgehen, das eigentlich schon längst verboten ist, aber bislang geduldet wird.