Stoltenberg: Müssen Militärausgaben wie im Kalten Krieg schaffen

30:25-Sieg in Stralsund

Der TSV Altenholz bleibt in der Dritten Handball-Liga Nord-Ost weiter unbesiegt. Am dritten Spieltag gewannen die Wölfe beim Angstgegner Stralsunder HV mit 30:25 (17:13). Mit 5:1 Punkten setzen sich die Schleswig-Holsteiner an der Tabellenspitze fest.