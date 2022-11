Baerbock kündigt koordinierte G7-Winterhilfe für die Ukraine an

Oppositionelle Tichanowskaja: Einmarsch von Belarus in die Ukraine wäre „politischer Selbstmord“

Seit ihrer Flucht aus Belarus vor zwei Jahren führt Swetlana Tichanowskaja die belarussische Opposition aus Litauen an. In einem Interview mit dem ukrainischen Nachrichtenportal „Pravda“ erklärt sie die Rolle von Belarus im Ukraine-Krieg, und was ein Einmarsch in das Nachbarland bedeuten würde.