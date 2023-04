Krieg in der Ukraine: Britischer Geheimdienst veröffentlicht Details seiner Kommunikation

Neues Gesetz ab 1. Juli

Das Tragen von Waffen wird in Florida bald noch einfacher

Wer legal eine Waffe besitzen darf, braucht in Florida von nun an keine Genehmigung mehr, um sie im Alltag verdeckt bei sich zu tragen. Der Vater eines Mädchens, das bei einem Schulmassaker getötet wurde, macht Ron DeSantis für weitere Tote in der Zukunft verantwortlich und griff den Gouverneur des US-Bundesstaates scharf an.