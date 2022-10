Betreiber teilt mit: Russische Truppen verschleppen Chef vom AKW Saporischschja

Kurz vor der Einmündung der Theodor-Storm-Straße in die Hamburger Straße (B432) in Bad Segeberg laufen seit Anfang September die Bauarbeiten für das so genannte „West-Tor“. Es soll den Eingang in die Südstadt attraktiver machen und die Aufenthaltsqualität dort erhöhen. Doch das hat seinen Preis.