„Wir müssen aufhören zu lügen“: Der Kreml ändert seine Propagandastrategie

Russlands Armee musste zuletzt im Krieg in der Ukraine herbe Niederlagen einstecken. Angesichts dessen kommt es im Kreml offenbar zum Umdenken – zumindest bei seiner Propagandastrategie. Immer häufiger wird offen kritisiert, selbst Hardliner lassen kaum ein gutes Haar am Militär. Wie kommt es dazu?

Angesichts schwerwiegender Niederlagen im Angriffskrieg gegen die Ukraine ändert der Kreml offenbar seine Propagandastrategie. Berichteten Medien noch in den ersten Monaten der Invasion kaum bis gar nicht über militärische Niederlagen Russlands, so lassen sie nun deutliche Kritik an den russischen Streitkräften verlauten. Das berichtet das Nachrichtenportal „Bloomberg“.

Normalerweise habe das Verteidigungsministerium in den vergangenen Monaten stets militärische Niederlagen oder Rückschläge in der Ukraine mit positiven Berichten kaschieren können – das sei nun so nicht mehr möglich, zitiert „Bloomberg“ mit der Propagandastrategie vertraute Personen in Kremlkreisen.

Selenskyj meldet weitere Geländegewinne in der Region Cherson Am Mittwoch hatte das Verteidigungsministerium in Moskau behauptet, die russischen Truppen könnten ihre Stellungen in der Region Cherson halten.

Andrej Kartapolow, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im russischen Parlament, forderte zuletzt im Staatsfernsehen: „Wir müssen aufhören zu lügen. Unsere Leute sind nicht dumm.“ Gerade in Zeiten einer überaus erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive und einer Teilmobilmachung der Streitkräfte in Russland ist der Kreml auf die Unterstützung angewiesen.

„Es wird nach den Verantwortlichen gesucht“

Daher rühre wohl auch der Schwenk in Richtung einer weniger lobhudelnden Propaganda, mutmaßt das US-Nachrichtenportal. Andererseits könne der Schritt aber ebenfalls einen Wechsel in der militärischen Strategie hin zu mehr willkürlichen Angriffen gegen die Zivilbevölkerung führen, zitiert „Bloomberg“ Tatjana Stanowaja, Gründerin der Forschungsgruppe R.Politik. Denn das forderten bereits mehrfach Hardliner der russischen Elite. In dieser Gruppe sei eine Diskussion darüber entbrannt, wie der Krieg zu gewinnen sei. „Es wird nach den Verantwortlichen gesucht und versucht, Putin dazu zu bringen, nach anderen Lösungen zu suchen.“

Zuletzt hatte sich der Kremlchef dem Bericht zufolge auch mehrfach mit Kriegsreportern zusammengesetzt, die ihm ein realistisches Bild von der Front und der prekären Situation der russischen Streitkräfte gezeichnet hätten. Nur wenig später habe Putin dann die Teilmobilmachung angeordnet, mit der er 300.000 Mann aus der Reserve in den Krieg in der Ukraine schicken will.

Wann kommt es zu Kritik an Putin?

Selbst der TV-Moderator und Propagandist Wladimir Solowjow sagte kürzlich in seiner Show: „Die Dinge laufen nicht gut für uns auf dem Schlachtfeld.“ Solowjow ist bekannt für seine äußerst scharfen Kommentare und Forderungen zum Krieg in der Ukraine. Bereits mehrfach forderte er etwa direkte Angriffe auf Deutschland wegen der Unterstützung für die Ukraine.

Kritik am russischen Präsidenten Putin kommt hingegen wohl noch nicht auf. „Die Frage ist: Wenn wir über das Chaos, die Teilmobilisierung sprechen, warum die Dinge so passiert sind, wie sie in Lyman, Balaklia, passiert sind, haben wir alle die gleiche Frage: Ist unser Oberbefehlshaber informiert? Ist sich Wladimir Wladimirowitsch dessen bewusst?“, fragte Margarita Simonjan, eine der wichtigsten Nachrichtensprecherin im staatlichen Fernsehen, am Sonntag. „Ich denke, er ist sich dessen bewusst und versteht es sehr gut.“

