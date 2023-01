Liefert Deutschland nun doch Kampfpanzer an die Ukraine? Laut einem Medienbericht erwägt die Bundesregierung ihre militärische Unterstützung auszuweiten. Nach Bekanntwerden der Zusage über Panzer­lieferungen Frankreichs an die Ukraine war die Bundesregierung unter Druck geraten.

Deutschland erwägt offenbar Lieferung des Schützenpanzers Marder an die Ukraine

Die Bundesrepublik Deutschland wird ihre militärische Unterstützung für die Ukraine auf eine neue Stufe heben und Schützenpanzer vom Typ Marder an die Ukraine liefern. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Sie hatte am Donnerstag aus Regierungskreisen erfahren, dass es einen „qualitativen Schritt“ geben solle. Die Marder sollen aus Beständen der Industrie stammen. Die Entscheidung soll in enger Abstimmung mit Frankreich und den USA gefallen sein. Unklar ist bislang, wie viele Panzer geliefert werden sollen und wann.

Am gestrigen Mittwoch war bekannt geworden, dass Frankreich der Ukraine „leichte Kampf­panzer“ liefern will. Dabei soll es sich um Modelle des Spähpanzers AMX-10 RC handeln. Um wie viele Fahrzeuge es geht und bis wann Frankreich sie der Ukraine übergeben will, war zunächst noch unklar.

Ukraine bittet um militärische Unterstützung

Die Ukraine bittet ihre Verbündeten seit Langem um Kampf- und Schützen­panzer westlicher Bauart. Nach ukrainischen Angaben wurde bereits mit der Bundesregierung über die Lieferung der deutschen Modelle Leopard 2 und Marder verhandelt.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) wollte solche Panzer bislang erst dann liefern, wenn sie auch von anderen Bündnis­partnern nicht bereit­gestellt werden. Angesichts der Zusage Frankreichs geriet Deutschland nun immer mehr unter Zugzwang.

