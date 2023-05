Stoltenberg fordert mehr Munitionsproduktion – Deutschland prüft Ausbildung ukrainischer Piloten

Brüssel. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor einem Treffen mit den Verteidigungsministern der EU-Staaten auf eine gesteigerte Produktion von Munition für die Ukraine gepocht. Neben der Unterstützung des von Russland angegriffenen Landes mit Waffensystemen sei es zentral, dass diese auch nutzbar bleiben, sagte Stoltenberg am Dienstag in Brüssel.

„Um die Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen, müssen wir unsere Produktion von Waffen und Munition hochfahren“, forderte der Norweger. Er wolle dies zum Thema beim Treffen mit den Verteidigungsministern in Brüssel machen. Zudem sei man in engen Gesprächen mit der Rüstungsindustrie. Immer mehr Nato-Staaten würden entsprechende Verträge mit Rüstungsunternehmen abschließen. „Was wir aber brauchen, ist mehr Produktion“, so Stoltenberg.

Dass die USA den Weg für die Lieferung von F-16-Kampfjets freigemacht haben, nannte der Nato-Generalsekretär „eine gute Idee“. Zudem begrüße er die Entscheidung einiger Nato-Staaten, darunter Großbritannien und Frankreich, die Ausbildung ukrainischer Piloten aufzunehmen. „Das ist ein wichtiger Schritt“, sagte Stoltenberg. Auch Deutschland sei unter den Staaten, die derzeit die Möglichkeit zur Ausbildung ukrainischer Piloten erörtern würden.

Ähnlich äußerte sich Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstagvormittag in Brüssel: Seinen Angaben zufolge prüfe die Bundesregierung, welchen Beitrag Deutschland zur Unterstützung der Ukraine bei F-16 Kampfflugzeuge leisten kann. „Die paar Möglichkeiten, die es theoretisch geben könnte, prüfen wir gerade“, so der SPD-Politiker. Der deutsche Beitrag sei aber nicht maßgeblich. Hinsichtlich einer möglichen Eskalation des Krieges durch die Lieferung von F-16 stellte er klar: „Ich sehe kein Eskalationsrisiko.“ Auch Stoltenberg erklärte, dass die Nato durch die Lieferung der Kampfflugzeuge nicht zur Kriegspartei werden würde.

Ukraine braucht Munition für Gegenoffensive

Die Verteidigungsminister der EU-Staaten beraten an diesem Dienstag über die gemeinsame militärische Unterstützung für die Ukraine und über den Stand von Munitionslieferungen an das Land. Die Lieferungen aus der EU sollen Engpässe bei den ukrainischen Streitkräften verhindern und sie in die Lage versetzen, neue Offensiven gegen die Angreifer aus Russland starten zu können. Westliche Partner unterstützen die Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland im großen Stil mit Waffen und Munition.

Vor dem Treffen hat zudem noch eine Sitzung des Lenkungsausschusses der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) stattgefunden. In ihm sitzen die Verteidigungsminister jedes EU-Landes, mit Ausnahme von Dänemark, und ein Vertreter der Europäischen Kommission. Die EDA koordiniert unter anderem gemeinsame Projekte. Im März hatte die Verteidigungsagentur bekannt gegeben, dass Deutschland und weitere Staaten über sie gemeinsam Artilleriegeschosse kaufen werden.

