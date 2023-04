Militärexperten warnen vor fatalem Klischee: „Die Russen sind dumm“ ist falsch

Nachdem die Russen in der Ukraine keine schnellen Erfolge vorweisen konnten, warnen Militärexperten nun davor, die russische Armee zu unterschätzen. Denn die russischen Streitkräfte hätten dazugelernt und jetzt ihre Strategien angepasst.

Es sollte ein Blitzkrieg werden und wurde eine Blamage. Die Russen haben sich in der Ukraine in Hinterhalte locken lassen und waren in den ersten Wochen des Krieges mit der Koordinierung der Kampfverbände völlig überfordert. Experten warfen der russischen Armee sogar „militärisch-taktische und logistische Inkompetenz“ vor. Amateurhafte Fehler sorgten weltweit für Kopfschütteln: Für die Ukrainer war es ein Leichtes, die alten Funkgeräte mit ungesicherten Verbindungen der Russen abzuhören. Den gegnerischen Funk zu stören, ohne gleichzeitig auch die eigene Kommunikation lahmzulegen, gelang den russischen Soldaten erst nach vielen Wochen der Kämpfe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei hatten zu Beginn des Krieges selbst die USA geglaubt, dass die Ukraine innerhalb von 72 Stunden zusammenbrechen würde. Doch die Russen haben sich völlig verkalkuliert, als sie dachten, die Ukraine mit wenigen Soldaten schnell einnehmen zu können. Die Einschätzung, die Ukraine würde schon keinen großen Widerstand leisten und die russischen Streitkräfte mit offenen Armen empfangen, entpuppte sich als verhängnisvoller Fehler. Ebenso wie die Annahme, der Westen wäre vom Angriff vollkommen überrumpelt und überfordert, die Ukraine geschlossen zu unterstützen. So stieß eine völlig überschätzte russische Armee auf das entschlossene Militär der Ukraine, das von westlichen Geheimdienste und Waffen unterstützt wurde.

Doch Militärexperten warnen, die Russen jetzt zu unterschätzen. Im Gegensatz zum Klischee, „Russen sind dumm“, seien die russischen Streitkräfte nicht völlig inkompetent oder lernunfähig, führt etwa Ex-General Mick Ryan aus. „Eine Anpassung gab es bei der Art und Weise der Nahkämpfe“, so Ryan. Zu Beginn des Krieges hätten die Russen komplizierte Manöver versucht, bei denen Operationen aus der Luft mit Offensiven auf dem Boden koordiniert werden. Diese seien aber so schlecht umgesetzt worden, dass die Ukraine sie leicht angreifen konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++Alle Entwicklungen zum Krieg im Liveblog+++

Laut Ryan ist auch der massive Einsatz von meist ungeschützten Soldaten im Raum Bachmut eine weitere Anpassung. Er spricht von „menschlichen Wellen“, mit denen vor allem Wagner-Söldner wie einst im Iran-Irak-Krieg kämpfen. Eine weitere Strategie sei der Einsatz von Stoßtruppen, um auch in Gebieten mit schwierigem Gelände Erfolge zu erzielen. Zudem sollen Waffen mit größerer Reichweite aus der Luft die russischen Bodentruppen unterstützen. Weitere Fortschritte hätten die Russen bei der Logistik und dem Einsatz von Drohnen gemacht.

Selenskyj ruft Ukrainer zum Durchhalten auf Während die Kämpfe im Osten toben und die geplante Offensive ausbleibt, appelliert Präsident Selenskyj an das Durchhaltevermögen seiner Landsleute. © Quelle: dpa

Die Militärexpertin Dara Massicot nennt in einem Artikel für Foreign Affairs noch ein weiteres Problem: die Überquerung von Brücken bei Beschuss. Bei einem ukrainischen Angriff im vergangenen Jahr soll nahezu ein komplettes Bataillon der russischen Armee zerstört worden sein – mit bis zu 1000 Soldaten. „Daraus scheinen die Russen jedoch gelernt zu haben“, meint Ryan und verweist wie Massicot auf den Abzug aus Cherson im Oktober und November, der ohne ähnliche Zwischenfälle verlief. „Obwohl sie unter Artilleriefeuer gerieten, zogen sich Tausende russischer Streitkräfte erfolgreich nach Osten zurück“, bestätigt auch Massicot.

Inzwischen sind etwa 18 Prozent des ukrainischen Territoriums in russischer Hand. Was zunächst nach wenig klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als großes Problem für die Ukrainer. Denn diese Teile haben eine große wirtschaftliche Bedeutung für das Land, da sich dort großen Stahlwerke, Bergwerke und Weizenanbaugebiete befinden. Als einziger Hafen für die wichtigen Getreideexporte bleibt der Ukraine nur noch Odessa.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir erleben ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel, bei dem die beiden Parteien immer wieder auf die neuen Waffen und Taktiken des jeweils anderen reagieren“, sagt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Russland nutze zum Beispiel aus, dass der Ukraine zunehmend die Möglichkeiten zur Abwehr von Angriffen aus der Luft fehlen würden. Die russische Armee setze daher „vermehrt auf Freifallbomben, weil der Ukraine immer mehr Flugabwehrmittel fehlen und die russischen Kampfflugzeuge sich weiter in den ukrainischen Luftraum vorwagen können.“

Die Waffen aus dem Westen helfen der Ukraine zwar bei ihren Angriffen sehr, doch auch darauf hat sich Russland inzwischen eingestellt. „Es gibt klare Hinweise, dass die Russen immer wieder auch Himars-Raketen abschießen“, sagte Reisner. Die USA mussten den Ukrainern daher schon Anti-Radar-Raketen liefern, so der Experte, um das russische Fliegerabwehrsystem bekämpfen zu können.

Zu den neuen Waffen, die Russland im Krieg einsetzt, zählen neben den iranischen Drohnen seit einigen Wochen vermehrt auch Gleitbomben. „Einen nachhaltigen Effekt für die Kriegsführung sehen wir aber noch nicht“, so Reisner. Die Russen würden Brücken, Truppenbereitstellungen und einzelne Objekte angreifen, doch einzelner Frontabschnitte seien dadurch noch nicht zusammengebrochen. „Die Gleitbomben sind ein Teil der Maßnahmen, um die ukrainische Seite abzunutzen.“

Die Russen hätten bewiesen, so das Fazit von Experte Ryan, dass sie auf taktischer Ebene lern- und anpassungsfähig sind. Er forderte, dass man nun diese Fähigkeiten auf Schwachstellen untersuchen sollte. Das Katz-und-Maus-Spiel geht weiter.