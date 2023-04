Ukrainischer Menschenrechtsbeauftragter: „Dutzende Videos mit hingerichteten Soldaten erhalten“

Die Vorwürfe wiegen schwer: Die russische Armee soll Dutzende ukrainische Soldaten in Kriegsgefangenschaft hingerichtet haben. Wer die Gefangenschaft überlebt hat, berichtet fast immer von schwerer Folter, so der ukrainische Menschenrechtsbeauftragter in einem Interview.

Blick auf Ziffern, die zur Zeitmessung von Häftlingen in die Wand eines Kellers in einem Gebäude in Cherson geritzt wurden. Der Keller wurde nach Angaben eines Staatsanwalts für Kriegsverbrechen von russischen Streitkräften als Folterstätte genutzt.

Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinets, hat von zahlreichen öffentlichen Hinrichtungen ukrainischer Soldaten durch das russische Militär berichtet. In einem Interview mit der ukrainischen Online-Zeitung Ukrajinska Prawda (Video) erklärte Lubinets, dass sein Büro in den vergangenen neun Monaten „Dutzende von Videos“ gesichtet habe, in denen ukrainische Kriegsgefangene von russischen Soldaten brutal hingerichtet wurden. „Sie wurden enthauptet, ihnen wurden die Genitalien abgeschnitten, die Ohren, die Nase, die Gliedmaßen oder die Finger an den Händen“, so Lubinets. „Das zeigt, dass sich Russland auf dem Niveau des Mittelalters bewegt.“

Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte warf der russischen Armee vor, gegen das humanitäre Völkerrecht zu verstoßen. Dieses verbietet Folter und Hinrichtung von Kriegsgefangenen. Einige der russischen Soldaten, die diese Hinrichtungen durchgeführt haben, habe man identifizieren können, so Lubinets.

Immer wieder kommen ukrainische Soldaten aus der Kriegsgefangenschaft frei, meist im Rahmen eines Gefangenenaustauschs. Erst Anfang April und zum orthodoxen Osterfest vor wenigen Tagen sollen mehrere ukrainische Soldaten freigekommen sein. Wer die Gefangenschaft überlebt hat, berichtet fast immer von schwerer Folter, sagte Lubinet in dem Interview. 86 Prozent der ukrainischen Soldaten, die aus russischer Gefangenschaft zurückkehrten, seien nach eigenen Angaben körperlicher Folter ausgesetzt gewesen.

Das Büro des Menschenrechtsbeauftragten eröffne für jeden Soldaten ein eigenes Verfahren und untersucht die mutmaßlichen Kriegsverbrechen. Parallel gebe es auch Untersuchungen der Vereinten Nationen (UN). Diese hätten ungefähr die gleichen Zahlen erhoben, sagte Lubinets in dem Interview. Auf welche Weise die ukrainischen Soldaten gefoltert werden, wollte er nicht näher ausführen. Der Grund: Nachdem in der Vergangenheit ukrainische Beamte sich zu den Foltermethoden der Russen geäußert hätten, seien die russischen Besatzer noch grausamer mit den Kriegsgefangenen umgegangen.

Laut Lubinets verbreitet Russland, insbesondere russische Telegramkanäle, aus mehreren Gründen die Videos der Hinrichtungen. Einerseits sei das Ziel, das ukrainische Militär einzuschüchtern, das sich gerade auf die Gegenoffensive vorbereitet. Gleichzeitig wolle Russland die eigenen Soldaten davon abhalten, sich zu ergeben, indem man Angst vor Vergeltung für die Hinrichtungen schürt. Der wichtigste Grund sei aber, die Anti-Ukrainische-Stimmung in der russischen Bevölkerung durch die Videos aufrechtzuerhalten.

Erst in der vergangenen Woche war ein neues Video aufgetaucht, dass die Enthauptung eines Ukrainers durch einen Russen zeigen soll. Im Video ist zu sehen, wie ein Mann in Uniform von einem anderen in Uniform mit einer für russische Soldaten typischen weißen Kennzeichnung enthauptet wird. Die Echtheit des Videos und der Zeitpunkt der Aufnahme lassen sich nicht prüfen. Laut UN-Beobachtermission zeigt das Video die „brutale Exekution eines Mannes, der ein ukrainischer Kriegsgefangener zu sein scheint“.

„Wir finden diese Unmenschen“, sagte der ukrainische Geheimdienstchef Wassyl Maljuk. „Wenn es notwendig ist, werden wir sie überall finden, wo sie auch sind: unter der Erde oder aus dem Jenseits.“ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte zu dem Video, es handele sich weder um einen Unfall, noch um einen Einzelfall. Der Terror müsse verlieren. Niemand würde es verstehen, wenn die Staatsführer nicht auf das Video reagierten. In Moskau sprach Kremlsprecher Dmitri Peskow von „entsetzlichen Bildern“, versuchte aber Zweifel zu säen. Er stellte infrage, dass die Enthauptung tatsächlich stattgefunden habe und wenn doch, dass sie von russischer Seite begangen worden sei.

„Bedauerlicherweise ist das kein Einzelfall“, teilte die UN-Menschenrechtsbeobachtungsmission mit. Zuvor waren bereits Aufnahmen aufgetaucht, die verstümmelte Leichen ukrainischer Soldaten zeigen sollen. In jüngsten Berichten der UN-Beobachter waren mehrere schwere Verstöße Russlands gegen das humanitäre Völkerrecht bezüglich Kriegsgefangener dokumentiert worden.

mit dpa