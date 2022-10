„Was soll‘s...“: Elon Musk will Starlink-Internet für Ukraine jetzt doch weiter finanzieren

Nach dem klaren Atomvotum: Grüner Parteitag streitet über Waffenlieferungen an Saudi-Arabien

Die Grünen beschlossen am Freitagabend mehrheitlich, am Atomausstieg festzuhalten. Am Samstag ging es allerdings kontroverser zu. Außenministerin Annalena Baerbock musste sich für die Entscheidung der Bundesregierung, Rüstungsgüter an Saudi-Arabien zu liefern, rechtfertigen.