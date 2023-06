Russlands Krieg und das Baltikum: „Es geht um alles oder nichts“

„Unsere Sicherheitslage hat sich verändert“, sagte der estländische Verteidigungsminister Hanno Pevkur am Freitag. „Die Eskalation des Ukraine-Konflikts zu einem umfassenden Krieg zwingt uns auch dazu, den Nationalen Verteidigungs­entwicklungsplan zu überarbeiten.“ Konkret bedeutet das: Estland rüstet auf.

Das baltische Land hatte schon vor längerer Zeit beschlossen, die Verteidigungsausgaben Estlands auf 3 Prozent des BIP zu erhöhen. In Deutschland lagen sie im vergangenen Jahr bei 1,39 Prozent. Nun genehmigt die estländische Regierung weitere 1,3 Milliarden Euro allein für Munition. General Martin Herem, Kommandeur der estnischen Streitkräfte (EDF), erklärte: „Was die Streitkräfte noch vor Luftverteidigung und Panzern benötigten, ist Munition. Danach kommt wieder Munition, und erst dann all diese schönen Waffensysteme, einschließlich des Traums eines jeden Verteidigungskommandeurs: ein Panzerbataillon.“

Das Baltikum rüstet auf

Estland, das eine etwa 300 Kilometer lange Grenze mit Russland teilt, hat schon früh einen Plan gemacht, wie es seine Verteidigung aufstellen will. Der Zehnjahresplan, der bis 2031 die Anschaffung umfangreicher Waffen­systeme vorsieht, wurde nun noch einmal ausgeweitet. Bis 2025 sollen mehrere Himars-Mehrfach­raketenwerfer angeschafft und auch die Truppengröße soll aufgestockt werden. Bereits bis Ende dieses Jahres sollen 10.000 neue Soldaten in den Dienst der Streitkräfte eintreten.

Reinhard Krumm, Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung für die baltischen Staaten in Riga, erklärt: „In den baltischen Ländern gibt es das Verständnis, das ist unser Krieg.“ Was gegenwärtig in der Ukraine passiert, werfe ein Licht auf die eigene Vergangenheit der baltischen Länder und symbolisiere deren Vergangenheit, als zunächst 1940 und dann erneut 1944 die Sowjetruppen einmarschiert sind. „Diese Länder können also bestens nachvollziehen, was die Ukraine durchlebt“, sagt Krumm im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Wenn die Ukraine nicht siegt, so fürchtet man es hier, könnte Russlands nächste Aggression die drei baltischen Staaten treffen.“

Wehrpflicht im Baltikum

Anders als Deutschland setzt das Baltikum auf die Wehrpflicht. Litauen hat den Wehrdienst schon vor Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine wiedereingeführt. In Estland wurde die Wehrpflicht nie abge­schafft. Lettland will ab 2024 wieder Wehrpflichtige einziehen. Dort ist die Bevölkerung in der Wehr­dienst­frage gespalten, wie eine Umfrage zeigt: 45 Prozent der Letten befürworten eine Wehrpflicht, 42 Prozent sind dagegen. Besonders die 18- bis 24‑Jährigen halten nichts von diesem Schritt.

In keinem Nato-Land ist die Bedrohung durch Russland so präsent wie in den drei baltischen Staaten. Trotzdem gehen die Menschen dort gelassener mit den nuklearen Drohungen aus dem Kreml um als beispielsweise Deutschland. In den baltischen Ländern sehe man zwar das nukleare Eskalationspotenzial Russlands, sagt Krumm, kann aber wegen der unzähligen Drohungen nicht mehr daran glauben. „Inzwischen meinen viele, dass Russland gar nicht eskalieren kann und lässt sich von den Äußerungen aus Russland nicht einschüchtern.“

Gemessen am BIP unterstützen Lettland, Estland und Litauen die Ukraine so umfangreich wie kein anderes Land.

In einer Umfrage hatte die Friedrich-Ebert-Stiftung die Menschen gefragt, ob sie Waffenlieferungen an die Ukraine trotz des Risikos einer nuklearen Eskalation befürworten. „Die meisten haben sich für die Waffen­lieferungen ausgesprochen, weil sie gar keine Alternative sehen“, erklärt Krumm. „Es geht um alles oder nichts.“ Die Menschen seien bereit, sich für ihre Sicherheit kompromisslos einzusetzen, damit Russland keine Gefahr für die Ukraine mehr bedeute – und damit für viele Jahre auch keinen möglichen Überfall auf das Baltikum wage.

Die Folgen von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bekommen auch die Menschen im Baltikum zu spüren. Dort sind die Energiepreise, wie überall in Europa, in die Höhe geschossen. Die Inflation stieg ebenfalls massiv an. „Aber bisher ist das nicht in sozialen Protest umgeschlagen“, sagt Krumm. Die Proteste seien ausgeblieben und die Menschen wanderten auch nicht aus. 2008 war das noch anders, erinnert sich Krumm, als bei der Finanzkrise Tausende Lettland und Litauen aufgrund wirtschaftlicher Probleme verlassen haben. Die Friedrich-Ebert-Stiftung hat in ihrer Umfrage auch gefragt, ob die Menschen die Ukraine weiter unterstützen wollen, wenn es ihnen wirtschaftliche Nachteile bringt. Die Antwort sei auch hier sehr eindeutig gewesen: Die Unterstützung geht weiter. „Die Unabhängigkeit von Russland, nach all dem Leid, ist den Menschen hier sehr viel wert.“