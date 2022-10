EU-Staaten wollen 15.000 ukrainische Soldaten ausbilden

Die EU setzt ein weiteres Zeichen zur Unterstützung der Ukraine in der Verteidigung gegen die russischen Invasionstruppen. Künftig sollen 15.000 ukrainische Soldaten in EU-Staaten ausgebildet werden. Darauf einigte man sich am Freitag in Brüssel.