Scharfe Worte in Richtung USA und Co.

Scharfe Worte in Richtung USA und Co.

Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew hat erneut eine deutliche Warnung an den Westen gerichtet und mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Wie das US-amerikanische Nachrichtenmagazin „Newsweek“ berichtet, schrieb der 56-Jährige auf seinem Telegram-Kanal, der Westen würde den militärischen Konflikt in der Ukraine ausnutzen, um Russland „vom politischen Feld zu eliminieren“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die USA sowie die anderen Westmächte seien „angelsächsische Perverse“, die vom „Zusammenbruch unseres Staates“ träumten und davon „wie sie uns in Stücke hacken“. Medwedew, der stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates der Russischen Föderation ist, erklärte, dass solche Versuche „äußerst gefährlich“ seien.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn ein gewaltsames Zerschlagen einer Atommacht sei ein „Schachspiel mit dem Tod“. Er warnte den Westen, sich weiterhin in den Ukraine-Krieg einzumischen. Denn man wisse nicht, wann „Schach und Matt“, also der „Untergang der Menschheit“, komme. Zusätzlich erwähnte Medwedew, dass das russische Atomwaffenarsenal „die beste Garantie für die Erhaltung des großen Russlands“ sei.

Selenskyj spricht von Geländegewinnen und bedankt sich bei Streitkräften Während der ukrainische Präsident von Erfolgen im Krieg spricht, setzt Russland seine Angriffe im Osten der Ukraine fort. © Quelle: Reuters

Medwedew war in den vergangenen Monaten schon des Öfteren mit extremen politischen Drohungen aufgefallen. So brachte er einen „vollwertigen Atomkrieg“ ins Spiel, sollten die westlichen Waffenlieferungen nicht aufhören. Im Juni kündigte er die Auslöschung der gesamten Ukraine an. Ebenfalls auf Telegram fragte er diesbezüglich, wer denn gesagt habe, dass die Ukraine in zwei Jahren überhaupt noch auf der Weltkarte existieren würde.

RND/sz