﻿Fünf Gründe, warum kein Friedensplan funktioniert

Wie um Gottes willen kann man endlich diesen schrecklichen Krieg beenden? In immer neuen Parlamentsdebatten und in unzähligen Talkshows wird diese Frage seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24. Februar 2022 hin und her gewendet – ohne Ergebnis.

Müsste man nicht mehr Diplomatie wagen? Viele Menschen schöpften neue Hoffnung, als nach mehr als einem Jahr Krieg gemeldet wurde, China habe jetzt einen Friedensplan entwickelt.

Gebannt blickte die Welt im März auf eine Reise Xi Jinpings nach Moskau: Was, fragten sich viele, hat der mächtige chinesische Staatschef wohl im Gepäck?

1. Chinas Plan diente nur China

Als der Plan aus Peking entfaltet wurde, konnte die Enttäuschung kaum größer sein. Der Text, bestehend aus 885 Wörtern, begann mit Lippenbekenntnissen zum „Respekt für die Souveränität aller Länder“ und blieb auch danach durchweg schwammig.

China empfahl mehr Zusammenarbeit in Fragen von Sicherheit, Humanität und ökonomischer Stabilität und mahnte, „die Mentalität des Kalten Kriegs aufzugeben“. In vielen Passagen erhob China den Zeigefinger: „Alle Parteien sollten sich dem Streben nach eigener Sicherheit auf Kosten der Sicherheit anderer widersetzen, eine Blockkonfrontation verhindern und sich gemeinsam für Frieden und Stabilität auf dem eurasischen Kontinent einsetzen.“

China sieht Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland nicht „fest“ verschlossen Trotz Schwierigkeiten sehe er Möglichkeiten für Gespräche beider Seiten, sagte der Sondergesandte für eurasische Angelegenheiten, Li Hui. © Quelle: Reuters

Einen konkreten Effekt auf die Politik Moskaus oder gar auf den Krieg selbst entfaltete Chinas angeblicher Friedensplan nicht. War das überhaupt beabsichtigt? Peking wollte, glaubt Valentin Krüsmann vom Berliner Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien, einfach mal als weltweiter politischer Lehrmeister in Erscheinung treten und sich durch allseits konsensfähige Thesen angenehm machen, vor allem im globalen Süden.

Mit anderen Worten: Chinas Spiel mit einem Friedensplan sollte in Wirklichkeit nur China dienen.

2. Afrikas Plan scheiterte an Putin

Authentischer war dagegen der Versuch mehrerer afrikanischer Politiker, Russlands Staatschef Wladimir Putin in einer persönlichen Begegnung zum Frieden zu bewegen. Da der Krieg die ukrainischen Weizenexporte stört, gibt es in Afrika ein echtes Interesse an einer Einstellung der Kampfhandlungen.

Mitte Juni reiste eine Politikergruppe um Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa erst nach Kiew und dann nach Russland – und brachte einen Zehn-Punkte-Plan mit. Dessen Details allerdings blieben vertraulich. Ramaphosa sprach von einem so oder so historischen Trip: Nie zuvor gab es in der Tat eine solche Bemühung afrikanischer Regierungen, in Europa Frieden zu stiften.

„Historischer Trip“, aber ohne Ergebnis: Putin und Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa am 17. Juni in St. Petersburg. © Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Moskau, an Ausdehnung seiner Macht in Afrika interessiert, ging mit den Gästen aus zehn afrikanischen Ländern zunächst höflich um.

Putin wurde es aber zu bunt, als der Präsident der Komoren und Vorsitzende der Afrikanischen Union, Azali Assoumani, ihn vor Publikum ansprach und sagte, die Gruppe sei angereist, „um Sie zu ermutigen, in Verhandlungen mit der Ukraine einzutreten“. Der russische Präsident lehnte es ab, noch weitere Wortmeldungen der afrikanischen Gäste abzuwarten, und holte zu einem eigenen Vortrag aus, in dem er einmal mehr der Ukraine die Schuld am Einmarsch Russlands gab.

Am gleichen Tag hatte Putin weitere Luftangriffe auf Kiew befohlen und damit ein Zeichen ganz eigener Art gesetzt, diesmal mit sechs Kalibr-Marschflugkörpern, sechs Kinschal-Überschallraketen und zwei Drohnen. Ramaphosas „historischer Trip“ endete unterm Strich in einem Desaster.

3. Der KI-Plan ist nur in der Theorie gut

Könnte vielleicht künstliche Intelligenz helfen, tragfähige Friedenspläne zu entwerfen? Die Antwort ist verblüffend: ja. Dem chinesischen Friedensplan zum Beispiel sind die Vorschläge, die sich bei modernen Sprachrobotern abrufen lassen, sogar überlegen.

Gibt man ChatGPT den Befehl „Schreibe einen Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs“, kommt ein ansehnlicher Text mit 395 Wörtern und acht Unterpunkten heraus, kürzer als der chinesische mit seinen 885 Wörtern, aber klarer und konkreter. So wie bei ChatGPT sehen brauchbare Friedenspläne aus – auch wenn sie bis auf Weiteres Theorie bleiben.

Anders als die Regierung von Peking empfiehlt die KI

eine unparteiische Friedensmission: Vereinte Nationen (UN) und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sollen den Waffenstillstand überwachen und die Umsetzung des Friedensplans unterstützen.

Autonomieregelungen: Die Ukraine solle eine umfassende Dezentralisierung ihrer Regierungsführung durchführen, „um den verschiedenen Regionen des Landes eine größere Autonomie zu gewähren“. Die Autonomie müsse „die kulturellen und sprachlichen Rechte der betroffenen Bevölkerungsgruppen berücksichtigen“.

Strafverfolgung nach Menschenrechtsverletzungen: „Es sollte eine umfassende Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen geben, um Verantwortlichkeit sicherzustellen, Opfern Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen und den Heilungsprozess zu unterstützen.“

Man ahnt, warum all diese Gedanken in Chinas Text nicht vorkommen. Der Einparteienstaat mag nichts Unparteiisches, und die Vokabeln Autonomie und Menschenrechte lösen in Peking erst recht Widerwillen aus. Schlagartig wird klar, wieso es naiv ist, sich von einem Null-Demokratie-Staat wie China überhaupt irgendeinen tragfähigen Friedensplan zu erhoffen.

Vom Waffenstillstand zum Frieden: Vietnam-Unterhändler Henry Kissinger und Le Duc Tho bei Verhandlungen 1973 in Paris. © Quelle: UPI/dpa

Der Chatbot nennt als allererste Punkte klugerweise Waffenstillstand und Rückzug der Truppen: „Alle militärischen Aktivitäten und Angriffe müssen eingestellt werden. Alle ausländischen Truppen müssen sich aus der Ukraine zurückziehen. Die ukrainische Regierung und die separatistischen Gruppen müssen ihre Truppen aus umstrittenen Gebieten zurückziehen.“

Dass ChatGPT in der aktuell zugänglichen Version nur Informationen bis 2021 verarbeitet, ist in diesem Fall kein Problem: Waffenstillstand und Truppenrückzug sind ein – unentbehrlicher – Klassiker, wenn es um Bestandteile von Friedensplänen geht. Fast scheint es, als habe die Maschine auf Archive der Vereinten Nationen zurückgegriffen, die dort in Jahrzehnten gefüllten Bottiche voller Buchstabensuppe umgerührt und eine Kelle entnommen.

Weltweit und zu allen Zeiten sind Verhandlungen über einen Friedensvertrag stets Verhandlungen über einen Waffenstillstand vorausgegangen. Schon diese entpuppen sich oft als kompliziert. Mal hakt es bei der Truppenentflechtung, mal bei der Verifikation der tatsächlichen Einhaltung des Waffenstillstands.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs.

Stehen aber irgendwann alle Signale auf Grün, kann schon das bloße Schweigen der Waffen viel verändern. Ein berühmtes Beispiel ist das im Jahr 1973 vom damaligen US‑Außenminister Henry Kissinger ausgehandelte Pariser Abkommen über einen Waffenstillstand in Vietnam.

4. Auch Kiew will keine Waffenruhe

Ein Waffenstillstand bedeutet noch nicht den Durchbruch zum Frieden – er wird aber in der Praxis oft so empfunden. So war der Erste Weltkrieg de facto zu Ende, als der deutsche Staatssekretär Matthias Erzberger und der französische Generalfeldmarschall Ferdinand Foch in den frühen Morgenstunden des 11. Novembers 1918 in einem Eisenbahn-Salonwagen nahe der nordfranzösischen Stadt Compiègne auf einer Waldlichtung einen Waffenstillstand unterzeichneten.

Ein vergleichbares Interesse am Frieden gibt es allerdings heute weder in Moskau noch in Kiew. Beide Seiten erhoffen sich derzeit Vorteile von einer Fortsetzung des Krieges. Vor allem in diesem zentralen Punkt erweist sich der Friedensplan der KI als ein rein theoretisches Konstrukt – das zwar in sich stimmig ist, aber an der politischen Realität dieser Tage vorbei geht.

Der ukrainische Präsident will den jetzigen Zustand auf keinen Fall per Waffenstillstand „einfrieren“: Wolodymyr Selenskyj am 16. Juni in Kiew. © Quelle: Uncredited/Ukrainian Presidentia

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will den jetzigen Zustand auf keinen Fall per Waffenstillstand „einfrieren“, da er ihm zu ungünstig erscheint: Allzu große Teile seines Landes sind russisch besetzt. Selenskyj fürchtet, sie im Zuge eines wie auch immer gearteten Kompromisses zu verlieren. Vor Beginn von Verhandlungen will er zumindest wieder einen Zugang zum Asowschen Meer erkämpfen. Dadurch könnte er die russische Landbrücke zur Krim unterbrechen und eine zumindest indirekte Kontrolle über die schon seit 2014 russisch besetzte Halbinsel zurückgewinnen. Dies brächte ihm eine bessere Verhandlungsposition.

Laut Putin hat die ukrainische Gegenoffensive „keine Chance“. Öffentlich ließ er wissen, damit sich niemand einbilde, gegen Russland gewinnen zu können, lasse er gerade atomare Kurzstreckenraketen nach Belarus verlegen. Offenbar will Putin eher einen Atomkrieg beginnen als einen Friedensvertrag unterzeichnen. „Putin wird zu nuklearen Gefechtsfeldwaffen greifen, sobald ihm dies geboten erscheint“, warnte Kevin Ryan, ein früherer US‑Brigadegeneral und heutiger Harvard-Dozent, Anfang Juni im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Am 20. Juni, am Rande einer Veranstaltung in Kalifornien, betonte auch US‑Präsident Joe Biden, Putins Hinweise auf atomare Gefechtsfeldwaffen bedeuteten „eine reale Bedrohung“

5. Für Putin war Krieg immer nützlich

Für Putin wäre die Unterzeichnung einer Waffenruhe oder gar eines Friedensvertrags gleichsam wider die Natur. Nachdem er der Ukraine immer wieder eine eigene Identität abgesprochen hat, kann und will er ihr jetzt nicht plötzlich Souveränität zusagen.

Die Sorge um Russlands Ruf in der Welt kümmert Putin nicht. Den Westen hat er längst abgeschrieben. Ihn treibt etwas anderes, Grundsätzliches: Putin profitierte schon immer vom Krieg – und deshalb wird er vom Krieg nicht lassen.

1999, in seinem ersten Amtsjahr als Präsident, schossen seine Zustimmungswerte nach oben, als er russische Truppen zu brutalen Kriegseinsätzen nach Tschetschenien schickte. Zuvor hatte es mysteriöse Bombenanschläge in Moskau gegeben, für die Putin „tschetschenische Terroristen“ verantwortlich machte. Putins Truppen legten in Tschetschenien ganze Städte in Schutt und Asche, oft begleitet von atemberaubenden Menschenrechtsverletzungen an Wehrlosen.

2008 ließ Putin Panzer nach Georgien rollen, angeblich zum Schutz russischer Staatsbürger. Bis heute sind die georgischen Landesteile Abchasien und Südossetien von russischen Truppen besetzt.

2014 schickte Putin Spezialeinheiten auf die Krim und erklärte sie zu russischem Gebiet. Zugleich riefen Separatisten in der Ostukraine die sogenannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk aus.

2015 startete Russland Militäreinsätze in Syrien, um den Diktator Baschar al‑Assad zu stabilisieren. Als Folge massiver russischer Luftangriffe auf zivile Ziele kam die bis dahin größte Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg in Gang – mit der Folge, dass überall in Europa rechte, prorussische Parteien erstarkten.

Im Februar 2022 folgten dann der von Putin befohlene Einmarsch in die Ukraine und eine noch größere Flüchtlingswelle.

Rally-’round-the-flag-Effekt: Wladimir Putin im Oktober 2022 bei der von ihm angeordneten russischen Jubelfeier wegen der völkerrechtswidrigen Annexion von Teilen der Ukraine. © Quelle: picture-alliance / dpa

Die immer neuen Kriege beflügelten Putin, im Inneren Russlands Sondergesetze zu erlassen, die Meinungsfreiheit einzuschränken und sich als der allzeit starke Mann zu präsentieren. Seit mittlerweile 24 Jahren setzt Putin auf den Rally-’round-the-flag-Effekt: den Impuls der meisten Russen, sich angesichts eines äußeren Feinds um die eigene Flagge und den eigenen Anführer zu scharen.

Westliche Kenner des russischen Präsidenten halten es für ausgeschlossen, dass Putin von diesem Muster jemals abweicht. Und Moskauer Berater des russischen Präsidenten legen ihrem Chef inzwischen ernsthaft und ausdrücklich den Einsatz von Atomwaffen nahe.

So schreibt der russische Politikwissenschaftler Sergej Karaganow auf der kremlnahen Plattform Russia in Global Affairs, Putin müsse bald diese „schwierige, aber notwendige Entscheidung“ treffen: „Indem wir den Willen des Westens brechen, die Aggression fortzusetzen, werden wir nicht nur uns selbst retten und endlich die Welt vom fünfhundertjährigen westlichen Joch befreien, sondern auch die Menschheit retten.“

Die Unterzeichnung eines wie auch immer gearteten Friedensplans wird auf Russia in Global Affairs leider nicht diskutiert. Stattdessen liest man dort düstere Hinweise von Karaganow, die bereits ins Transzendente weisen: „Die Schaffung von Atomwaffen“, schreibt er allen Ernstes, „war das Ergebnis göttlicher Intervention.“