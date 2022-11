„Atom-Rhetorik inakzeptabel“: G7 warnt Russland vor Eskalation in der Ukraine

Die G7-Außenminister haben Russland in einer gemeinsamen Erklärung vor einer weiteren Eskalation in der Ukraine gewarnt. Die Atom-Rhetorik des russischen Präsidenten sei inakzeptabel, hieß es in der Abschlusserklärung eines gemeinsamen Treffens in Deutschland.