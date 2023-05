Haben die Deutschen ein Problem mit Wolodymyr Selenskyj?

Er mahnt, er motiviert, er klagt an, er beruhigt: Vor über 14 Monaten wurde aus einem im Westen kaum bekannten Staatsoberhaupt in einem dieser unzähligen Nachfolgestaaten der Sowjetunion jener Präsident Wolodymyr Selenskyj, der heute als Symbol des Widerstands gegen den russischen Aggressor weltweit Ansehen genießt.

Bei seinem Besuch in Washington Ende Dezember 2022 wurde er wie ein Rockstar gefeiert. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov (erstes Quartal 2023) war Selenskyj in Amerika mit 52 Prozent Zustimmung der beliebteste ausländische Politiker – vor Justin Trudeau und der Ex-Kanzlerin Angela Merkel (beide 40 Prozent).

Dutzende Ansprachen via Videoschalte in Parlamenten weltweit hielt er. Am 3. Mai besuchte Selenskyj Finnland, am 4. Mai die Niederlande, am 13. Mai wollte der 45-Jährige Deutschland besuchen – doch ob es dazu kommt, steht jetzt in den Sternen: Ein Sicherheitsleck der Berliner Polizei gefährdet den heiklen Besuch. Eine Ungeschicklichkeit? Eine von vielen.

Beschämend: Nach der Videoansprache des Präsidenten der Ukraine im Deutschen Bundestag am 17.03.2022 gingen die Volksvertreter zur Tagesordnung über. © Quelle: IMAGO/Political-Moments

Noch gut in Erinnerung ist seine emotionale Rede im Deutschen Bundestag, aus Kiew zugeschaltet am 17. März 2022 – zu diesem Zeitpunkt war die ukrainische Hauptstadt von russischen Panzern umstellt. Als Selenskyj mit seiner Rede, die an die deutschen Momente von Mauer und Unfreiheit erinnerte, geendet hatte, ging der Bundestag zur Tagesordnung über inklusive Glückwünschen für zwei Abgeordnete zu ihrem runden Geburtstag. Ein unwürdiges Schauspiel, kommentierten damals viele.

In Deutschland lässt sich bis heute eine Geringschätzung der Ukraine feststellen, die ist rätselhaft, hat aber vermutlich viel mit der historischen Fixierung der Deutschen auf Russland zu tun. Christian Neef, ehemaliger Moskau-Korrespondent

Die Reihe der Berliner Ungeschicklichkeiten dem angegriffenen Land gegenüber lässt sich beliebig fortsetzen – mit Kanzler Olaf Scholz, der bis heute nicht unterschreiben würde, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen soll. Alles zusammengenommen – für Christian Neef, als ehemaliger „Spiegel“-Korrespondent lebte er lange in Russland – ist das kein Zufall. „In Deutschland lässt sich bis heute eine Geringschätzung der Ukraine feststellen, die ist rätselhaft, hat aber vermutlich viel mit der historischen Fixierung der Deutschen auf Russland zu tun“, so der Journalist zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Weniger Probleme mit Gorbatschow oder Obama

Was auffällt, ist die Tatsache, dass es historische Persönlichkeiten gab, die die Deutschen müheloser in ihr Herz schlossen: Barack Obama zum Beispiel, der ehemalige US-Präsident, der am Mittwoch von 17.000 zahlenden Gästen im Berliner Ostbahnhof gefeiert wurde – was Erinnerungen an seinen Auftritt noch als Präsidentschaftskandidat an der Siegessäule 2008 weckte. Oder Michail Gorbatschow, den die Deutschen anlässlich seines Besuches im Juni 1989 wie einen Messias feierten, dabei war an den Mauerfall noch gar nicht zu denken.

Der sagenhafte Erfolg bei der Verteidigung von Kiew und der ungeheure Mut von Selenskyj haben ihn zum Helden aufgebaut. Fritz Breithaupt, Kulturwissenschaftler von der Indiana University in Bloomington/USA

„Der sagenhafte Erfolg bei der Verteidigung von Kiew und der ungeheure Mut haben den ukrainischen Präsidenten zum Helden aufgebaut. Das ist ein mitreißendes Narrativ“, beschreibt der Kulturwissenschaftler und Kognitionsforscher Fritz Breithaupt von der Indiana University in Bloomington das Phänomen Selenskyj gegenüber dem RND. Doch dem „Helden von gestern“ droht dann auch schnell die „empathische Abnutzung“.

Sie mögen keine Mahner

Ist tatsächlich eine „Mitgefühlsmüdigkeit“, wie die Publizistin Samira El Quassil das nennt, der Grund für die deutsche Zurückhaltung Selenskyj gegenüber?

Christian Neef widerspricht: „Anders als Obama und Gorbatschow macht es Selenskyj den Deutschen nicht leicht, denn er tritt als Mahner auf und erinnert uns völlig zu Recht an gewisse Missstände im Umgang mit Russland – Gasabhängigkeit und Nordstream zum Beispiel. Das mögen viele nicht“, so der Journalist.

Auch eine Rolle wird spielen, „dass er aus seiner Bewunderung für westliche Werte, für Demokratie, Freiheit und die transatlantische Allianz keinen Hehl macht. Bei vielen, die zwar gern und ganz selbstverständlichen in diesem System leben, sich aber den Luxus eines latenten Antiamerikanismus und Antikapitalismus leisten, kommt das ebenfalls nicht so gut an“, glaubt Neef.

Immer wieder ist in Deutschland vom „Schauspieler“ Selenskyj die Rede, vom „Kriegstreiber“, der auch unser Land in „seinen Krieg“ ziehen will. Ihm wird vorgeworfen, stets nachzulegen, sobald eine Forderung nach Waffen erfüllt ist, auch von „Undankbarkeit“ ist gelegentlich die Rede.

„Als Präsident eines Landes im Krieg kann er sich eben nicht den Luxus der Bescheidenheit oder Zurückhaltung leisten“, so Neef, „er spricht Klartext und das kommt bei vielen, die sich noch irgendwo ‚zwischen den Kriegsparteien‘ verorten, nicht so gut an.“

Deutschland kommt seiner Pflicht nach

Zweifelsohne kommt Deutschland als EU-Schwergewicht seinen Verpflichtungen einem überfallenen Land wie der Ukraine gegenüber mittlerweile nach: Die Bundesrepublik ist nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant, sie hat ihre weitreichenden Handelsbeziehungen zum Aggressor „unter Schmerzen“ gekappt, alle demokratischen Parteien des Bundestags solidarisieren sich vorbehaltlos mit der angegriffenen Ukraine.

Hilfen im Gesamtwert von mehr als 14 Milliarden Euro hat Deutschland der Ukraine bislang zur Verfügung gestellt – als humanitäre Unterstützung, direkte Zahlungen oder in Form von Waffen. Zudem haben etwa 1,1 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer bei uns vorübergehend Schutz gefunden.

„Doch man musste Deutschland ‚zum Jagen tragen‘“, so Christan Neef, „alles geschah zögerlich, von der angekündigten ‚Zeitenwende‘ ist nicht viel zu spüren.“ Zudem hätten kleinere Länder viel mehr geholfen – gemessen an ihrer Wirtschaftskraft.

Bei aller Dankbarkeit, die Kiew gegenüber Berlin immer wieder betont – vermutlich weiß der ukrainische Präsident, dass er wohl etwas länger braucht, um dieses Deutschland für sich zu gewinnen, selbst wenn er am 14. Mai in Aachen mit dem europäischen Karlspreis geehrt wird.