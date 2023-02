Ukraine soll verbotene „Schmetterlingsminen“ gegen russische Truppen eingesetzt haben

Nicht nur russische, sondern auch ukrainische Truppen sollen verbotene Minen in Kriegsgebieten verteilt haben. Das schreibt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in einem Bericht. Die Leittragenden sind Zivilistinnen und Zivilisten in den Regionen.

Ukrainische Minensucher Ende November 2022 bei ihrer gefährlichen Arbeit in der Nähe der Stadt Kiew.

Isjum. Das ukrainische Militär soll Antipersonenminen - auch „Schmetterlingsminen“ oder „Blattminen“ genannt - bei der Verteidigung gegen die russischen Angriffskräfte eingesetzt haben. Das dokumentierte die Organisation Human Rights Watch in einem Ende Januar veröffentlichten Bericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Die Ukraine sollte den mutmaßlichen Einsatz tausender mit Raketen abgefeuerter Antipersonenminen durch ihr eigenes Militär in und um die ostukrainische Stadt Isjum untersuchen, die während der russischen Besatzung des Gebiets verstreut wurden“, heißt es in dem Bericht der Menschenrechtsorganisation. Den Bericht verbreitete die Organisation via Twitter - zusammen mit Fotos von Minenteilen sowie dem Bild eines verbundenen Beinstumpfs.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Sie habe zahlreiche Fälle dokumentiert, bei denen Raketen mit Antipersonenminen durch das ukrainische Militär auf von Russland besetzte Gebiete abgefeuert worden seien - insbesondere in der Nähe russischer Militäreinrichtungen. Die Ukraine ist Vertragsstaat des im Jahr 1997 geschlossenen Übereinkommens zu Antipersonenminen. Dieses verbietet jeglichen Einsatz solcher Landminen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen News zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Die Minen würden laut HRW eine große Gefährdung und „ein permanentes Risiko“ für die Zivilbevölkerung darstellen, so Steeve Goose, Direktor der Abteilung Waffen. Der Einsatz von Antipersonenminen stelle einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht, „da diese Waffen nicht zwischen Zivilpersonen und Kombattanten unterscheiden können“, heißt es in der HRW-Erklärung.

Gravierende Folgen durch den Einsatz von Antipersonenminen

Die russischen Streitkräfte hätten laut Human Rights Watch seit ihrem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 in mehreren Gebieten der Ukraine Antipersonenminen eingesetzt. Auch dies dokumentierte die Organisation in Berichten.

Dieses Verhalten rechtfertige jedoch nicht den Einsatz der Minen durch die Ukraine. Zu gravierend seien die Folgen - und das nicht nur unmittelbar durch die Verletzung oder Tötung von Zivilistinnen und Zivilisten: Die Kampfmittel würde die Bevölkerung aus den Gebieten vertreiben, die Lieferung und Verteilung humanitärer Güter behindern und zudem landwirtschaftliche Aktivitäten enorm einschränken, so HRW.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Human Rights Watch dokumentierte den Einsatz der PFM-Minen im vergangenen Jahr in neun verschiedenen Gebieten in und um die Stadt Isjum und stellte dabei elf zivile Opfer fest.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitswesens hätten gegenüber der Organisation angegeben, fast 50 Zivilistinnen und Zivilisten, darunter mindestens fünf Kinder, behandelt zu haben, die während oder nach der russischen Militärbesatzung durch Antipersonenminen verletzt worden seien.

RND/lin