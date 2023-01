Italien kündigt gemeinsame Lieferung von Flugabwehrsystem mit Frankreich an die Ukraine an

Anträge stapeln sich in vierstelliger Höhe Anträge stapeln sich in vierstelliger Höhe

Mehr als 100.000 Ausländer warten auf einen deutschen Pass

Mehr als Hunderttausend Ausländer sollen einem Bericht zufolge zum Teil seit mehreren Jahren auf eine Einbürgerung in Deutschland warten. In vielen großen Städten kommen die Behörden schlicht nicht mit der Bearbeitung der Anträge hinterher, heißt es. In vielen Großstädten stapeln sich offenbar Anträge in vierstelliger Höhe – in einigen Kommunen dauere es demnach bis zu drei Jahren, bis ein deutscher Pass ausgestellt sei.