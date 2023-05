„Putins Bluthund“ Kadyrow will Wagner-Söldner durch Tschetschenen ersetzen

CDU attackiert Umweltminister

Es ist derzeit eines der meistdiskutierten politischen Themen in Deutschland und könnte auch Einfluss auf die Kommunalwahl am 14. Mai in Schleswig-Holstein haben: In der Koalition aus CDU und Grünen ist offener Streit darüber ausgebrochen, wann fossile Heizungen im Norden verboten werden sollten.