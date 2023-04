Die (Informations-)Schlacht um Bachmut: Wer hat das Sagen in der Stadt?

Bachmut, eine Stadt im Osten der Ukraine ist zum umkämpften Symbol im russischen Angriffskrieg geworden. Die Russen behaupten, Bachmut eingenommen zu haben, „im rechtlichen Sinne“, so Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Söldnertruppe Wagner. Kiew dementiert – und will die Stadt halten.

Ukrainische Soldaten der 28. Brigade feuern einen Mörser auf russische Stellungen an der Frontlinie in der Nähe von Bachmut in der Region Donezk.

Seit Spätsommer 2022 taucht der Ort in den täglichen Frontberichten aus der Ukraine auf: Bachmut, einst lebten in dieser Stadt im Oblast (Bezirk) Donezk 74.000 Menschen, ähnlich groß also wie Lüneburg oder Landshut in Deutschland.

Nach monatelangen, verlustreichen Kämpfen vermeldete jetzt Jewgeni Prigoschin, Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, in einem Video auf Telegram, Bachmut erobert zu haben – fügte seinem Statement allerdings den Halbsatz „im rechtlichen Sinne“ hinzu, was immer das bedeuten soll. Im Clip ließ sich Prigoschin Fahne schwenkend vor nächtlicher, nicht zu identifizierender Kulisse ablichten, die Flagge trägt den Namen des in St. Petersburg bei einem Anschlag getöteten Militärbloggers Wladlen Tatarski. „Die Kommandeure der Einheiten, die das Rathaus und das gesamte Zentrum eingenommen haben, werden diese Flagge aufstellen“, sagte der Wagner-Chef.

Schon häufig hatten verschiedene russische Stellen die Einnahme von Bachmut vermeldet – stets ließ sich diese Behauptung nicht halten. Ukrainische Blogger reagierten stets mit einem trotzigen „Bakhmut holds!“ (Bachmut hält sich). Auch am Montag dementierte die ukrainische Seite die russischen Erfolgsmeldungen. „Bachmut ist ukrainisch und sie haben nichts erobert, und sie sind – milde gesagt – sehr weit davon entfernt, dies zu tun“, sagte der Sprecher des Militärkommandos, Serhij Tscherewatyj, der Nachrichtenagentur Reuters.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache erklärt, die militärische Lage um Bachmut sei „besonders aufgeheizt“. Die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maliar sagte, die ukrainischen Streitkräfte würden ihre Stellungen in der Stadt weiter verteidigen, während die Russen bei ihren Angriffen kaum Rücksicht auf Verluste nähmen. „Die Situation in Bachmut bleibt angespannt“, teilte sie auf Telegram mit.

Doch am Montagmittag bestätigen auch die ersten pro-ukrainischen Quellen in sozialen Netzwerken die Einnahme des Bachmuter Verwaltungsgebäudes. Es soll tatsächlich das ehemalige Verwaltungsgebäude von Bachmut zeigen, sagt etwa der pro-ukrainische Kriegsblogger NOELreports.

„Es ist die sowjetische Mentalität. Sie glauben, wenn Sie ein Verwaltungsgebäude erobern, kontrollieren Sie die ganze Stadt“, relativiert indes ein ukrainischer Soldat im Blog des britischen Journalisten und Ukraine-Bloggers Tim White.

Bachmut ist längst zum Symbol geworden

Bachmut ist jenseits seiner strategischen Bedeutung für beide Seiten längst zu einem Symbol geworden. Für die Ukraine symbolisiert diese Stadt den ungebrochenen Verteidigungswillen. Die russische Armee hat es in neun Monaten trotz eines maßlosen Personal- und Materialaufwandes nicht geschafft, diesen Ort zu überrennen – „Fleischwolf“ nennen Beobachter das.

Seit Monaten sind die Frontlinien weitgehend gefroren, mit blutigen Positionskämpfen, aber ohne größere territoriale Veränderungen. Aus ukrainischer Sicht ist das ein Erfolg, weil das Land dem russischen Druck, einschließlich der Mitte Januar begonnenen neuen russischen Offensive, standhielt.

Für die Russen wäre die Einnahme Bachmuts der erste wesentliche Erfolg der russischen Offensive. Denn mittlerweile ist es rund neun Monate her, dass Russland mit der Einnahme von Sjewjerodonezk und Lyssytschansk im Sommer 2022 größere Erfolge erzielt hat.

Am 1. April hatten sich russische Militärblogger enttäuscht vom Ausbleiben von Erfolgen bei Bachmut und Avdiivka gezeigt, wie es in einem Bericht des Bericht des amerikanischen „Institute for the Study of War“ (ISW) heißt. Sie verlangten einen Abbruch der Offensive, „um sich auf die ukrainischen Gegenoffensiven vorzubereiten, die sie zwischen dem orthodoxen Osterfest am 16. April und dem sowjetischen Tag des Sieges am 9. Mai erwartet wird“, so das ISW.

Die Blogger „brachten ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass es den ganzen Winter über keine entscheidenden Schlachten gegeben habe, und stellten fest, dass Russland nicht in der Lage sein wird, eine großangelegte Offensivoperation fortzusetzen, wenn es Bachmut und Avdiivka in den kommenden Wochen nicht sichern kann“.

Der Druck, möglichst zeitnah Erfolge zu vermelden

Auch vor diesem Hintergrund – Militärblogger haben einen großen Einfluss in der russischen Gesellschaft – ist der Druck zu verstehen, möglichst schnell Erfolge zu vermelden. Doch beide Seiten drohen in Bachmut zu verlieren. Für Russland kostet jeder Tag, den die blutige Schlacht um dieses Symbol weitergeht, neben vielen Menschenleben auch Glaubwürdigkeit. Jede weitere Erwähnung Bachmuts in den täglichen Frontberichten stärkt die Fraktion der Scharfmacher, die die Offensive dort beenden wollen – um sie an anderer, entscheidender Stelle zu beginnen.

Die Ukraine verliert in Bachmut ihre besten Soldaten – und den Nimbus eines cleveren Verteidigers, der sich stets dann zurückzieht, wenn die eigenen Verluste im krassen Missverhältnis zum strategischen Gewinn einer Operation stehen.

Mit Agenturmaterial von dpa