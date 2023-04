Ukrainische Gegenoffensive voraus: „Wir steuern auf einen entscheidenden Wendepunkt zu“

Die Erwartungen an die Ukraine sind enorm: Nachdem die ukrainische Regierung über Monate ihre westlichen Verbündeten um Kampfpanzer, Munition und Artillerie gebeten hat, will sie mit der erhaltenen Ausrüstung nun weite Teile des von Russland besetzten Gebiets zurückerobern. Der Direktor des ukrainischen Militärnachrichtendienstes Kyrylo Budanow räumte ein, dass der „Erfolg dieser Offensivoperation dringend nötig ist“. Nicht nur für die Ukrainer, sondern auch für ihre Verbündeten, die sie mit Geldern und Munition versorgen, sagte er dem US-Sender ABC. „Ohne Siege werden früher oder später Fragen gestellt, ob es sich lohnt, die Ukraine weiter zu unterstützen.“

Für die ehrgeizigen Ziele hatte Kiews Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj um 300 Kampf- und 600 bis 700 Schützenpanzerpanzer gebeten, einen Großteil davon haben die westlichen Partner der Ukraine auch zugesagt. Vieles ist in den vergangenen Wochen eingetroffen. „Die Ukraine hat erfolgreich Kräfte für zwölf Brigaden für die bevorstehende Gegenoffensive zusammengezogen und mit Gerät ausgestattet“, sagt Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer. „Die Armee hat nun eine Chance auf einen erfolgreichen Angriff“, so seine Einschätzung im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Derzeit bereitet die Ukraine ihre Soldaten auf die Gegenoffensive vor. Die dafür vorgesehenen Kräfte trainieren am westlichen Gerät, darunter auch in Deutschland, und üben den Kampf im Verband. Die Ausbildung der Soldaten werde laut dem Militärexperten Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations (ECFR) voraussichtlich bis Mai dauern, erst danach könne die Offensive beginnen. Er gibt aber zu bedenken: „Die Herausforderung besteht darin, dass die ukrainische Gegenoffensive auf Anhieb funktionieren muss.“ Die ukrainische Armee habe keine Materialreserven, um die verschlissenen Kampfverbände noch einmal neu auszurüsten.

Militärexperte Nico Lange, bis Ende 2021 Chef des Leitungsstabs im Bundesverteidigungs­ministerium, hält das vorsichtige Vorgehen der Ukraine für richtig. „Die Ukraine tut gut daran, zuerst Ausbildung und Übungen abzuschließen und dann die neue Ausrüstung auf die richtige Weise einzusetzen“, sagte er auf einer Veranstaltung des Thinktanks Atlantic Council. „Die Ukraine wird noch einige Zeit brauchen, um für die Gegenoffensive bereit zu sein.“ Doch je mehr Zeit verstreicht, umso stärker können die russischen Streitkräfte ihre Verteidigungsstellungen ausbauen. Für die Ukraine sei es daher schwieriger geworden, die Frontlinie zu durchbrechen, als es im September oder Oktober letzten Jahres der Fall gewesen wäre.

Im Süden der Ukraine haben die russischen Streitkräfte über Monate in den besetzten Gebieten große Stellungen ausgehoben. Ein 70 Kilometer langer Graben durchzieht die Region Saporischschja und soll vor einer Rückeroberung der Stadt Melitopol und anderer Orte schützen. Satellitenbilder, die das RND ausgewertet hat, zeigen den Bau des Grabens zwischen Ende August und Mitte Oktober. Russland benötigt jedoch auch Soldaten, die diese Gräben bewachen, gibt ECFR-Experte Gressel zu bedenken. „Die russische Armee hat aber einen guten Teil dieser Reserven für ihre Winteroffensive verbraucht.“

Der britische Geheimdienst berichtete in dieser Woche von weiteren russischen Verteidigungslinien im besetzten Süden der Ukraine. Zusammengenommen sollen sie eine Strecke von 120 Kilometern umfassen. Die ukrainischen Behörden ergänzten, dass die russischen Truppen aus Angst vor einem ukrainischen Gegenschlag ihre Verteidigungsstellungen intensiv aufrüsten und verminen würden. Der Kreml glaube wohl, man greife Melitopol an, heißt es.

Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer bestätigt die Beobachtung, dass sich die russischen Streitkräfte im Süden auf eine ukrainische Gegenoffensive vorbereiten. „Sie bauen viele Stellungen, vor allem zwischen Mariupol und Melitopol“, sagt er dem RND. „Dort werden ganze Städte zu Festungen ausgebaut, mit tief gestaffelten Verteidigungsanlagen.“ Auf Satellitenbildern sind neben Schützengräben auch Minenfelder und verschiedene Panzersperren zu sehen. Ob diese Stellungen die ukrainischen Streitkräfte aufhalten können, sei aber fraglich.

Unklar ist, ob die Ukraine überhaupt den Fokus auf den Süden legen wird. Denn wo genau die ukrainische Gegenoffensive stattfindet, ist geheim. „Wenn die Ukraine angreift, wird sie sich wahrscheinlich nicht auf einen Raum konzentrieren, sondern wird zuerst versuchen, den Gegner zu überraschen“, sagt Reisner. Die ukrainische Armee könnte versuchen, zuerst im Süden bei Cherson anzulanden. „Dort gibt es bereits Hinweise darauf, dass Gerät bereitgestellt und Boote verlegt werden“, beobachtet der Militärstratege. Dann könnten sie überraschend im Norden bei Kupjansk angreifen und die russischen Truppen müssten dort reagieren. Beides seien jedoch eigentlich Scheinangriffe, um über den geplanten Hauptangriff im Zentrum der Front hinwegzutäuschen.

Noch ist von der Gegenoffensive aber nichts zu sehen und auch ein ungefähres Datum ist nicht bekannt. Der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal sprach davon, dass sich der Beginn der Gegenoffensive verzögert. Sie soll aber „noch im Sommer“ losgehen, sagte er der US-Zeitung „The Hill“. Zeitdruck der westlichen Partner gebe es nicht, versicherte er. „Alle unsere Freunde und Partner verstehen klar, dass man zu 100 Prozent bereit sein muss, um in die Gegenoffensive zu gehen.“

Die Vorbereitungen der Ukraine sind aber noch längst nicht abgeschlossen. Für die Rückeroberung kauft sie derzeit noch in großem Stil Munition für Artillerie und Panzer ein. Besonders groß ist der Mangel an Flugabwehrmitteln, mit denen die Ukraine Angriffe aus der Luft abwehren kann. Dies geht aus geleakten Dokumenten des US-Geheimdienstes hervor, die dem RND vorliegen. Der Umfang der Flugabwehr der Ukraine genüge nicht, um das Land zu schützen. Laut den Papieren würden bereits ab Ende März erste Flugabwehrsysteme ausfallen, weil nicht mehr genug Munition verfügbar sei. „Wenn dies keine Fälschung ist, dann ist es überaus besorgniserregend“, so Reisner. Russland nutze diesen Mangel bereits aus und setze schon jetzt vermehrt auf Freifallbomben, die russische Kampfflugzeuge weit in den ukrainischen Luftraum bringen könnten.

Wir steuern auf einen entscheidenden Wendepunkt im Krieg zu. Markus Reisner, Oberst des Generalstabsdienstes beim österreichischen Bundesheer

Der Druck auf die Ukraine wächst und Militärstratege Reisner sieht mit der Gegenoffensive einen entscheidenden Wendepunkt näherrücken. „Wenn der Ukraine die Offensive gelingt, könnten die Russen einsehen, dass sie den Krieg so nicht weiterführen können“, sagt er. Sollte die Offensive der Ukraine aber scheitern, könnten sich die Russen bestärkt sehen, einen entscheidenden Angriff durchzuführen oder mit ihrer Abnutzungsstrategie weiterzumachen. Er sieht die Chancen für einen Erfolg der ukrainischen Offensive bei 50 zu 50, ähnlich wie im Herbst im Raum Cherson. Damals gelang der ukrainischen Armee ein Überraschungscoup und die russischen Truppen zogen sich fluchtartig zurück.

Ob dies der Ukraine erneut gelingt, ist nicht absehbar. US-Generalstabschef Mark Milley senkte aber zuletzt die Erwartungen an große Erfolge. Er glaubt nicht, dass die Ukraine in diesem Jahr alle russischen Soldaten von ihrem Territorium vertreiben kann. Der Krieg werde sich noch lange hinziehen, ist er sich sicher. Anders sieht das der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow. Der hatte angekündigt, dass die Ukraine alle Gebiete befreien werde und der Krieg bis Ende 2023 beendet sei. „Dieses Jahr wird das Jahr des Sieges sein“, sagte er. Der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak zeigte sich sogar zuversichtlich, dass die ukrainischen Streitkräfte die seit 2014 von Russland besetzte Halbinsel Krim „innerhalb von sechs Monaten zurückerobern“ werden.