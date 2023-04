Gegenoffensive im Donbass läuft: Kiew meldet Angriffe in vier Richtungen

Trotz der schweren Kämpfe um Bachmut will Kiew die strategisch wichtige Stadt im Donbass nicht aufgeben. Die ukrainische Armee hat nun eine großangelegte Gegenoffensive gestartet – und bringt russische Truppen in Bedrängnis.

Die ukrainischen Streitkräfte haben offenbar eine Gegenoffensive im Donbass gestartet. Wie die ukrainische Vizeverteidigungsministerin Hanna Malyar mitteilte, sollen die Angriffe in vier Richtungen ausgehen. Die ukrainische Armee führe derzeit auch „aktive Angriffsoperationen“ in Bachmut durch, sagte sie am Mittwochabend. Weitere Ziele der Offensivoperationen seien die Kleinstädte Lyman, Awdijiwka und Marjinka im Donbass.

Malyar berichtete auch, dass die russischen Streitkräfte Waffen, Ausrüstung und alle professionellen Einheiten – einschließlich der Wagner-Gruppe, der Spetsnaz und der Luftlandetruppen (WDW) – in Bachmut konzentriert hätten. Laut eines Berichts des amerikanischen Institute for the Study of War (ISW) seien die ukrainischen Angriffe angesichts der Komplexität des Schlachtfelds sowohl offensiver als auch defensiver Natur.

Russische Streitkräfte ziehen sich zurück

Aufgrund des erhöhten Drucks sollen die russischen Streitkräfte plötzlich die Evakuierung aus frontnahen Siedlungen eingeleitet haben, wie „Euromedian Press“ berichtete. Außerdem hätten ukrainischen Berichten zufolge die russischen Streitkräfte dringende Evakuierungen aus den Siedlungen Wasyliwka und Tokmak in Saporischschja veranlasst.

Laut des Berichts sei die Präsenz der Ukrainer und Ukrainerinnen auch im südlichen Teil von Kamjanske festgestellt worden. Die Russen hätten daher höchstwahrscheinlich auch Pjatychatky, eine Siedlung nördlich von Charkiw, verlassen.

Expertinnen und Experten vermuten, dass sich die ukrainische Gegenoffensive bald noch weiter südlich in Richtung Orichiw ausweiten könnte, da ukrainische Streitkräfte dort zuletzt begonnen hatten, bedeutende Landansammlungen zu entminen.

Ukraine wehrt russische Drohnenangriffe ab

Die Ukraine hatte zuletzt zahlreiche russische Drohnenangriffe abgewehrt. Innerhalb von 24 Stunden seien 21 von 26 iranischen Kamikazedrohnen vom Typ Shahed-136 abgeschossen worden, teilte der ukrainische Generalstab am Donnerstagmorgen in Kiew mit. Zudem meldeten die ukrainischen Streitkräfte 55 russische Bodenangriffe, denen standgehalten worden sei. Die Gefechte konzentrierten sich demnach auf das ostukrainische Gebiet Donezk, wo auch die heftig umkämpfte Stadt Bachmut liegt.

Natalija Humenjuk, Pressesprecherin des Kommandos Süd der ukrainischen Armee, deutete die russischen Angriffe mit Kamikazedrohnen als einen bewussten Versuch, ukrainische Luftverteidigungssysteme zu finden und zu zerstören, heißt es im Bericht des „ISW“.

Zuletzt hatten das russische Verteidigungsministerium und die Privatarmee Wagner mitgeteilt, immer mehr Stadtteile von Bachmut unter ihre Kontrolle zu bringen. Der ukrainische Generalstab teilte nun mit, dass die russischen Verluste dort sehr hoch seien. Gründe dafür seien das Fehlen von Munition und eine schlechte Kampfmoral. Bachmut, das einmal 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner hatte, ist seit Monaten umkämpft.

