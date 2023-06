Kiewer Geheimdienst räumt russischen Raketenangriff auf eigene Zentrale ein

Kein flächendeckendes Tempo 30

Linken-Chef: Verkehrsministerium ohne Wissing „wäre vielleicht besser“

Linken-Chef Schirdewan übt scharfe Kritik am Verkehrsminister. Volker Wissing (FDP) hatte am Mittwoch erneut eine Ausweitung von Tempo 30 in Städten abgelehnt. Wäre das Ministerium ohne den Minister in Sachen Klimaschutz besser dran?