Ukrainische Armee entdeckt Kiste mit Goldzähnen in russischer Folterkammer

Ukrainische Soldaten verlassen einen Unterstand in der zurückeroberten Stadt Kupjansk in der Region Charkiw.

Kiew. Die ukrainischen Behörden sind in von russischer Besatzung befreiten Gebieten nach eigenen Angaben auf Spuren von Folter und anderen Menschenrechtsverletzungen gestoßen. Generalstaatsanwalt Andrij Kostin sagte der Nachrichtenagentur AP am Rande einer Sicherheitskonferenz in Warschau, in zwei Orten der Region Charkiw, Kupjansk und Nowoplatoniwka, seien jeweils zwei Tote mit auf den Rücken gefesselten Händen oder angelegten Handschellen gefunden worden. Die weiteren Ermittlungen müssten zeigen, ob es sich um Zivilisten handele.

Weiter sagte Kostin, bei Kupjanhsk seien sechs Autos mit 24 getöteten Zivilisten entdeckt worden, darunter 13 Kinder und eine schwangere Frau. Zum Zeitpunkt dieses mutmaßlichen Massakers machte er keine Angaben.

Der Leiter von Ermittler der nationalen ukrainischen Polizei, Serhij Bolwinow, teilte mit, in dem Dorf Piski-Radkiwski in der Region Charkiw sei eine mutmaßliche russische Folterkammer entdeckt worden. Er zeigte Fotos von einer Kiste voller Goldplomben und wertvoller Zahnfüllungen, die angeblich Gefangenen herausgerissen wurden. „Nachbarn hörten von dort ständig Schreie. Die Ermittler fanden im Dorf eine schreckliche Folterkammer“, schrieb er bei Twitter.

Die „Bild“-Zeitung berichtete am Mittwoch allerdings, die gefundenen Zähne könnten von Patienten eines örtlichen Zahnarztes stammen. „Diese Zähne sehen aus wie die aus meiner Sammlung, die hier geplündert wurde“, zitiert die Zeitung den Mann. Menschen vor Ort berichteten den Angaben zufolge allerdings ebenfalls von Folter und regelmäßigen Hilfeschreien. Auch eines der Folteropfer äußerte sich gegenüber der Zeitung.

Am Wochenende hatten russische Truppen die strategisch wichtige Kleinstadt Lyman im östlichen Gebiet Donezk aufgeben müssen. Am Dienstagabend teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit, bei dem Vormarsch der ukrainischen Armee seien in den vergangenen Tagen Dutzende Ortschaften aus russischer Besatzung befreit worden.

