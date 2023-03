Komiker kauft 100 Panzerfahrzeuge für die Ukraine – die ersten sind schon angekommen

Serhiy Prytula wurde von der Spendenbereitschaft überrannt. Der ukrainische Komiker ist einer der berühmtesten Fernsehstars in seinem Land und stand in den vergangenen Jahren als Moderator und Comedian vor der Kamera. Nun unterstützt Prytula die ukrainische Armee bei der Verteidigung der Ukraine. Mit seiner Stiftung hat der TV-Star viele Millionen Euro gesammelt und Ausrüstung für die ukrainischen Streitkräfte erworben: Drohnen, Funkgeräte, Zielfernrohre und vieles mehr.

Der neuste Coup: Mit seinen rund 200 Helferinnen und Helfern konnten Prytula und seine Stiftung mehr als 100 Panzerfahrzeuge aus dem Ausland für die Ukraine erwerben. Bereits vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass er einige gepanzerte Mannschafts­transporter vom Typ Spartan aus alten britischen Beständen kaufen wollte. Damals war von 50 Fahrzeugen die Rede, durch Spenden wären prinzipiell auch 60 möglich gewesen. Doch nun ist klar, dass die Ukraine mindestens 101 Panzerfahrzeuge erhalten wird. „Die erste Charge von 24 wurde bereits an das Militär übergeben“, erklärte Prytula jetzt in einem Video auf Twitter.

Der TV-Star sprach von einer „historischen Rekordcharge gepanzerter Fahrzeuge“, die von nichtstaatlicher Seite für die Ukraine organisiert wurde. Bei den Panzerfahrzeugen für die ukrainischen Streitkräfte handelt es sich um acht britische Modelle vom Typ FV103 Spartan, Samaritan, Sultan, Stormer, Shielder, FV432 Bulldog, FV434 und Samson. Die gebrauchten Fahrzeuge sollen derzeit in Großbritannien gewartet und auf ihren Einsatz in der Ukraine vorbereitet werden. „Jeder dieser gepanzerten Personentransporter ist eine Hilfe für die ukrainische Armee, der Schutz unseres Militärs und die Verbesserung der Effektivität ihrer Arbeit“, teilte die Stiftung mit.

Die Serhiy Prytula Foundation ist eine der größten Privatstiftungen der Ukraine, die weltweit Geld sammelt und davon militärische Ausrüstung für die ukrainischen Streitkräfte kauft. Zu den aufsehenerregendsten Aktionen zählt die Anmietung eines finnischen Satelliten. Nach einer Vereinbarung mit der Stiftung kündigte das finnische Unternehmen an, Kiew einen bereits in der Umlaufbahn befindlichen Satelliten „in vollem Umfang für die Nutzung in der Region zur Verfügung zu stellen“. Die ukrainischen Streitkräfte erhielten so die Möglichkeit, Satellitenbilder „an kritischen Orten mit einer hohen Frequentierung zu empfangen“.