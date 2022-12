﻿Kretschmer wiederholt Forderung nach russischem Gas - aber erst Friedensverhandlungen

Energiepreise, Klimawandel, Russlands Krieg in der Ukraine: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bezog am Mittwochabend bei einem Bürgergespräch der „Leipziger Volkszeitung“ mehr als anderthalb Stunden Stellung – und teilte auch kräftig aus.

Leipzig. Michael Kretschmer ist sofort hellwach: Bis zum ersten Seitenhieb auf die Berliner Ampel vergehen beim Talk der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) nur wenige Minuten. „Ein Teil der Bundesregierung möchte durch Schrumpfung Kohlendioxid-Einsparungen erreichen“, adressiert Sachsens Ministerpräsident seine erste Protestnote – und ist am Mittwochabend gleich in seinem Element. Nicht Parteipropaganda dürfe der Maßstab für die Energiewende sein, sondern der Sachverstand von Experten, teilt der CDU-Politiker aus.

Kretschmer ist kurz vor dem Jahresende nach Leipzig gekommen, um in der ausgebuchten Kuppel des Verlagshauses mit rund 200 Leserinnen und Lesern über die aktuellen Themen unserer Zeit zu sprechen. Moderiert von LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa und Chefkorrespondent Kai Kollenberg geht es um die Energiepreiskrise und den Gasmangel, um Russlands Krieg in der Ukraine und mögliche Friedensverhandlungen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Nachwuchssorgen im Handwerk.

Verbraucherschützer nimmt Gaspreisdeckel in den Fokus

Denis Schneiderheinze, der Energie-Experte von der sächsischen Verbraucherzentrale, kommt die Rolle zu, die Diskussion mit der ersten Frage zu eröffnen: Ihm bereitet aufgrund seiner täglichen Erfahrungen große Sorgen, ob die vor Kurzem beschlossene Gaspreisbremse tatsächlich ausreichen wird. Kretschmer, der sich lange Zeit für eine solche Deckelung in Berlin eingesetzt hatte, sieht in der Gaspreisbremse den „im Kern richtigen Weg“, auch wenn die Ausgestaltung und Höhe sicherlich zu diskutieren seien. Zugleich macht der sächsische Regierungschef mit Blick auf die Milliardenkosten, die letztlich die Steuerzahler begleichen müssten, klar: „Rettungspakete können keine Dauerlösung sein.“

Kohleausstieg soll nicht vorgezogen werden

Dieser Satz ist für ihn die Brücke, um zu seinen nicht selten kritisierten Thesen zu gelangen. „Bevor die erneuerbaren Energien ausgebaut sind, werden mindestens fünf bis zehn Jahre vergehen – dieses Tal des Todes müssen wir durchschreiten“, erklärt Kretschmer. Seine Lösung lautet, kurz gesagt: Die Atomkraftwerke dürfen Mitte April 2023 noch nicht vom Netz gehen, auch in Deutschland muss Erdgas aus dem Boden geholt werden dürfen und der Kohlekompromiss darf keinesfalls wieder aufgemacht werden.

„Die Diskussion um den Ausstieg schon 2030 muss beendet werden“, fordert Sachsens Ministerpräsident – ebenfalls eine eindeutige Botschaft an die Berliner Ampel-Regierung, die sich laut Koalitionsvertrag „idealerweise“ schon acht Jahre früher als ursprünglich vereinbart von der Braunkohle verabschieden will. Doch 40 Prozent Kohlestrom und sechs Prozent Kernenergie beim Energiemix seien nicht innerhalb eines Jahrzehnts zu ersetzen.

Erneuerbare Energien sollen auch im Freistaat vorankommen

Dennoch bekommt Kretschmer noch den Bogen zur grünen Energie: Um künftig unabhängiger zu werden, müssten natürlich auch die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut werden. Dass Sachsen dabei zu den Bundesländern mit dem geringsten Fortschritt gehört, liege vor allem auch an der geringen Akzeptanz in der Bevölkerung, weiß er aus unzähligen Gesprächen.

„Ein großer Teil der Bürger sagt: Ich will das nicht haben. Klar, diejenigen, die in der Großstadt leben, wollen die Windkraft ausbauen – aber die Leute auf dem Land, die wollen das nicht. Es ist deshalb wichtig, dass diejenigen, die vom Windrad direkt betroffen sind, auch davon profitieren“, erklärt Sachsens Regierungschef. Der Freistaat habe nun wichtige Voraussetzungen, wie die Abstandspflicht von 1000 Metern, geklärt, so dass der Ausbau vorankommen könne.

Ministerpräsident verurteilt Krieg und fordert Friedensverhandlungen

Daneben sieht Kretschmer weiterhin eine zentrale Rolle in den Gaslieferungen aus Russland. „Wir müssen die Energiepreise wieder runterbekommen – und wir müssen versuchen, auch wieder Pipeline-Gas zu bekommen“, bleibt der CDU-Politiker seiner Linie an diesem Abend in Leipzig treu. Allerdings stellt der Regierungschef, der auch stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei ist, klar: Die allererste Aufgabe müssten Friedensverhandlungen sein.

„Wir können Russland von Außen doch gar nicht verändern. Wir müssen uns selbst stark machen und werden dann auch mit einem unsicheren Nachbarn umgehen können. Es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig“, sagt Kretschmer, der im Sommer mit seiner Forderung, den Krieg „einzufrieren“, bundesweit für Diskussionen gesorgt hatte.

Der Ministerpräsident verurteilt abermals die russische Aggression – wirbt aber ebenso für diplomatische Initiativen Deutschlands und der Europäischen Union, da man dieses Feld nicht den USA oder China überlassen dürfe. Und wieder schließt sich ein Seitenhieb auf die politischen Gegner an, der diesmal Annalena Baerbock (Grüne) trifft: Er wundere sich über eine Außenministerin, „die meint, es sei an der Zeit für Waffenlieferungen und nicht für Gespräche“.

Kretschmer pendelt zwischen Verstehen, Erklärung und Angriff

Kretschmer gestikuliert, durchschneidet mit der flachen Hand die Luft, ballt auch mal die Faust. Der LVZ-Talk bekommt aber insgesamt eine etwas andere Note als die vielen Bürgergespräche, für die der Ministerpräsident nach dem Corona-Lockdown nun wieder durch den gesamten Freistaat tourt. Dabei schlüpft er häufig in die Rolle des Kümmerers. Am Mittwochabend kommt noch ein besonderer Zug hinzu: Kretschmer pendelt zwischen Verstehen, Antwortsuche, Erklärung – und eben auch Angriff, den er als Haudrauf in seiner früheren Rolle als sächsischer CDU-Generalsekretär gepflegt hatte.

Der LVZ-Leser Holger Voigt aus Bad Düben (Nordsachsen) lenkt den Fokus auf seine Sorgen als Unternehmer: „Unsere Innovationskraft schwindet. Das Handwerk braucht dringend Leute, die können wir nicht gut bezahlt zu Hause sitzen lassen“, sagt er mit Verweis auf das neue Bürgergeld. Für Kretschmer, der sich für den nun beschlossenen Kompromiss eingesetzt hatte, ist die Wortmeldung, die von dem Beifall aus dem Publikum begleitet wird, eine Steilvorlage.

Studentin fordert bessere Unterstützung für jüngere Menschen

„Ich bemerke bei vielen Unternehmen eine Ohnmacht und Hoffnungslosigkeit“, pflichtet der Ministerpräsident bei und wirbt umgehend dafür, neben der eigenen Work-Life-Balance auch das große Ganze in den Blick zu nehmen – die Wirtschaft brauche unbedingt Nachwuchs. Er selbst habe, so erklärt der 47-Jährige, zunächst eine Lehre abgeschlossen und später auf dem zweiten Bildungsweg seinen Wirtschaftsingenieur gemacht.

An dieser Stelle meldet sich eine Studentin zu Wort und steigt in die Diskussion ein: Sie fragt, wie junge Menschen besser unterstützt werden könnten – und verweist unter anderem auf geringe Ausbildungsvergütungen und den überlasteten Leipziger Wohnungsmarkt. Kretschmer erwidert, dass sich bei der Entlohnung in der Lehre schon einiges getan habe. Und schließlich wird der Ministerpräsident kategorisch: Die Fokussierung auf das Studium sei nicht richtig, es müssten wieder mehr Schulabgänger ein Ausbildung aufnehmen.

Kretschmer würde auch mit radikalen Klimaschützern reden

Von den beiden Moderatoren auf die Proteste der radikalen Klimaschützer der „Letzten Generation“ angesprochen, wird Kretschmer kategorisch: „Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Wir haben eine Art und Weise des Zusammenlebens, die mit Paragraphen und Gesetzen geklärt ist – damit nicht jeder machen kann, was er will. Deshalb muss man sagen: Leute, so geht es nicht.“ Statt diverser Klebeaktionen solle man lieber in einen Dialog kommen, zeigt sich der Regierungschef für Gespräche offen: „Ich spreche mit den Menschen, die mit mir sprechen wollen – so lange das vernünftig ist.“

Zugleich kantet er abermals in Richtung der Grünen, mit denen seine CDU in Sachsen immerhin regiert: Der Freistaat wolle nicht mit Verboten, sondern mit Innovation antworten. „Ich bin fest davon überzeugt, dass es uns gelingt den Klimawandel anzuhalten“, so Kretschmer – nur gehe das eben nicht im Hauruck-Verfahren und ohne fundierte naturwissenschaftliche Expertise.