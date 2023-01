Lösungen am Verhandlungstisch? Denkfabrik stellt Ideen für Frieden in der Ukraine vor

Grundsteuererklärung: Bayern verlängert Frist im Alleingang

Ursprünglich läuft die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung in Deutschland am 31. Januar ab. Knapp ein Drittel der Erklärungen fehlt noch in Bayern. Nun kündigt der Freistaat überraschend eine Fristverlängerung an. Andere Bundesländer ziehen bisher nicht mit.