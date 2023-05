London und Den Haag wollen „Kampfjet-Koalition“ für die Ukraine bilden

Schon länger fordert die Ukraine auch die Lieferung von Kampfjets – jetzt scheint die Erfüllung dieses Wunsches konkreter zu werden: Großbritannien und die Niederlande wollen offenbar Vorreiter einer „internationalen Koalition” werden, um die Ukraine mit Kampfflugzeugen auszustatten. Am Rande des Gipfeltreffens des Europarats in der isländischen Hauptstadt Reykjavik hätten sich Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak und der niederländische Regierungschef Mark Rutte auf ein solches Vorgehen geeinigt, teilte ein Sprecher der britischen Regierung am Dienstagabend mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen News zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Demnach soll die Ukraine F‑16‑Kampfflugzeuge bekommen und bei der Ausbildung von Piloten unterstützt werden. Das berichtet unter anderem die britische Zeitung „Guardian” und die Nachrichtenagentur AFP.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unterdessen sieht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine zunehmende Unterstützung für die angestrebte „Kampfjet-Koalition“. „Gestern haben wir in Großbritannien mit Rishi (Sunak), dem Premierminister, vereinbart, dass wir an einer Koalition von Kampfjets arbeiten – Ausbildung, Flugzeuge, Ergebnisse”, berichtete Selenskyj am Dienstag in seiner allabendlichen Videoansprache von den Ergebnissen seiner Europareise. „Gestern wurde dies vom französischen Präsidenten (Emmanuel) Macron unterstützt und heute vom niederländischen Premierminister Mark Rutte”, sagte Selenskyj. „Ein guter Start für die Koalition! Ich danke Ihnen allen!”

Aufbau einer Flugschule für ukrainische Piloten angekündigt

Selenskyj und die ukrainische Führung sind seit Monaten bemüht, von westlichen Verbündeten moderne Kampfflugzeuge für ihren Kampf gegen die russischen Invasoren zu erhalten. Dabei soll es nach ihren Vorstellungen um US-Jets vom Typ F‑16 gehen. Bisher haben sich alle Partner der Ukraine, allen voran die USA, in dieser Frage weitestgehend zurückgehalten.

Bei Selenskyjs Besuch in Großbritannien hatte Sunak angekündigt, London wolle ukrainische Piloten „recht bald” an westlichen Jets ausbilden. Der Premier kündigte den Aufbau einer Flugschule für ukrainische Piloten an. Damit könnten sie an verschiedenen Flugzeugtypen ausgebildet werden, sagte Sunak.

RND/dad/dpa