„Tragischer Meilenstein“: Mehr als 500 Kinder seit Kriegsbeginn in der Ukraine getötet

Nach mehr als 13 Monaten Krieg in der Ukraine melden die UN am Montag einen neuen „tragischen Meilenstein“: Seit Kriegsbeginn sind mehr als 500 Kinder in der Ukraine getötet worden. Fast 1000 weitere Kinder wurden verletzt. Die tatsächliche Zahl der Todesopfer liegt UN-Schätzungen zufolge wahrscheinlich noch viel höher.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine am 24. Februar 2022 haben 501 ukrainische Kinder ihr Leben verloren. Das berichtet am Montag die UNICEF-Chefin Catherine Russell. „Ein weiterer tragischer Meilenstein für die Kinder und Familien der Ukraine“, schrieb die Geschäftsführerin des UN-Kinderhilfswerks auf Twitter. Weitere fast 1000 Kinder seien durch die anhaltenden Gefechte verletzt worden, so Russel.

„Kinder und Familien in der Ukraine zahlen den höchsten Preis für diesen brutalen Krieg“, kritisierte die UNICEF-Chefin. Bei den Opferzahlen handle es lediglich sich die um den UN offiziell bestätigte Todesfälle. „Die tatsächliche Zahl ist wahrscheinlich viel höher, und die Belastung für die betroffenen Familien ist unvorstellbar“, schrieb Russell weiter.

Hinter jeder Zahl steht eine Familie, die auseinandergerissen und für immer verändert wurde. Es ist herzzerreißend. Catherine Russell, UNICEF-Geschäftsführerin

Unicef versorgt ukrainische Kindern nach eigenen Angaben mit wichtiger Hilfe und psychosozialer Betreuung und Unterstützung. „Letztendlich brauchen Kinder und Familien allerdings Frieden. Und der kann nicht früh genug kommen“, mahnte Russel. „Kein Kind sollte eine von Gewalt und Angst gezeichnete Kindheit erleben!“

Jüngsten UN-Angaben zufolge sind im Krieg in der Ukraine bereits 8451 Zivilisten getötet worden. Weitere 14.156 Ukrainerinnen und Ukrainer seien verletzt worden. Das UN-Menschenrechtsbüro OHCHR veröffentlicht seit Monaten regelmäßig die bestätigten Opferzahlen von Zivilisten in der Ukraine. Wegen anhaltender Kämpfe im Osten des Landes, fehlen vor allem die Zahlen der dort verletzten und getöteten Zivilisten. Das OHCHR vermutet vor allem in Luhansk und Donezk hohe Opferzahlen.

